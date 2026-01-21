প্রবাসী ভোটারদের ২৫ জানুয়ারির মধ্যে ব্যালট পাঠানোর আহ্বান ইসির
আগামী ২৫ জানুয়ারির মধ্যে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান সম্পন্ন করে নিকটস্থ পোস্ট অফিসে পাঠানোর জন্য প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ শাখার পরিচালক রুহুল আমিন মল্লিক এর দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রবাসী ভোটারদের প্রদত্ত ভোট যেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে যথাসময়ে পৌঁছাতে পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।
নির্বাচন কমিশন বলছে, আগামী ২৫ জানুয়ারির মধ্যে পোস্টাল ব্যালট পোস্ট করা না হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এজন্য প্রবাসী ভোটারদের সুবিধার্থে এবং ভোট গণনা প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন রাখতে আগামী রোববারের (২৫ জানুয়ারি) মধ্যে ভোটদান কার্যক্রম সম্পন্ন করে ব্যালট পেপারটি ডাকযোগে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছে কমিশন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, নির্বাচনি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক করতে প্রবাসীদের এই সময়সীমা কঠোরভাবে মেনে চলা প্রয়োজন। নির্ধারিত সময়ের পর পাঠানো ব্যালট সময়মতো না পৌঁছালে তা গণনায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলেও জানায় ইসি।
এমওএস/এসএনআর