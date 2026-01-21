  2. জাতীয়

ঢাকার ৫ আসনে প্রতীক বরাদ্দ, সুষ্ঠু নির্বাচনের আহ্বান প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৫ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দ পাওয়ার পর সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন ঢাকা জেলার উপজেলাকেন্দ্রীক পাঁচটি সংসদীয় আসনের (ঢাকা-১, ২, ৩, ১৯ ও ২০) প্রার্থীরা। বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আচরণবিধি সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা এবং প্রতীক বরাদ্দ অনুষ্ঠানে প্রার্থীরা এসব দাবি তুলে ধরে।

প্রতীক বরাদ্দ গ্রহণ কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকেই জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

অনুষ্ঠানে প্রার্থীরা কোনোভাবেই যেন এবারের নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ না হয়, সে বিষয়ে তারা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রার্থীরা ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিশ্চিত করারও দাবি জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ এর রিটার্নিং অফিসার ও ঢাকার জেলা প্রশাসক রেজাউল করিম। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার মিজানুর রহমানসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা।

মতবিনিময় সভায় প্রার্থীরা বিভিন্ন প্রশ্ন ও অভিযোগ তুলে ধরেন এবং নির্বাচনকালীন পরিবেশ, নিরাপত্তা ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রশাসনের সুস্পষ্ট ভূমিকা কামনা করেন।

এই বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক রেজাউল করিম বলেন, আমরা প্রার্থীদের উত্থাপিত সব অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখব। সব প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার অনুরোধ জানাচ্ছি। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কেউ যদি নিরাপত্তা ঝুঁকি বা অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন, আমাদের জানালে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিবো।

ডিজিটাল প্রচারণার ক্ষেত্রেও সবাইকে সংবেদনশীল থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, গুজব, বিভ্রান্তিকর তথ্য বা হয়রানিমূলক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে হবে।

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, নির্বাচনের আগে ও পরে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। যাতে সবাই নিরাপদে ভোট কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন, সে ব্যবস্থা প্রশাসন নিশ্চিত করবে।

পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান বলেন, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য পুলিশ বাহিনী সব সময় প্রস্তুত থাকবে। কোনো এলাকায় যদি পুলিশের সহযোগিতা না পাওয়া যায়, তাহলে অভিযোগ জানালে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনুষ্ঠান শেষে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ সম্পন্ন করা হয়।

