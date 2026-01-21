  2. জাতীয়

ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার

নির্বাচনে আচরণবিধি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রার্থীরা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫৮ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী/ছবি-ইয়াসির আরাফাত

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ কার্যক্রমে এখন পর্যন্ত কোনো জটিলতা নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) নিজ দপ্তরের সামনে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আজ আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সব আসনে প্রতীক বরাদ্দ সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিভাগীয় কমিশনার জানান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছ থেকে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ পাওয়া গেছে। সবাই নির্বাচন আচরণবিধি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা প্রত্যাশা করি, সবাই মিলে একটি ভালো ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে পারব।

তিনি জানান, এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে গণভোটও অনুষ্ঠিত হবে। সে বিষয়ে ভোটারদের সচেতন করতে প্রার্থীদের আহ্বান জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কেও প্রার্থীদের অবহিত করা হয়েছে। আগামীকাল থেকে পোস্টাল ব্যালট গ্রহণ শুরু হবে এবং ১৩টি আসনের জন্য আলাদা ব্যালট বক্স স্থাপন করা হবে। প্রার্থীদের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যমের উপস্থিতিতে সকাল ৯টা থেকে এই কার্যক্রম শুরু হবে বলেও জানান তিনি।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রার্থীদের উদ্বেগের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার বলেন, অধিকাংশ প্রার্থীই নিরাপদ ও নির্ভয়ে প্রচারণা চালানোর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন ও সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে তিনি আশ্বস্ত করেন যে, বড় ধরনের কোনো আশঙ্কা নেই।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে শোকজ করা হয়েছিল এবং তার জবাব সন্তোষজনক পাওয়া গেছে। অন্য প্রার্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে লিখিতভাবে পেলে তা নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হবে।

ঢাকা বিভাগের ১৩টি আসনে প্রত্যাহারের পর মোট প্রার্থীর সংখ্যা বর্তমানে ১৩৭ জন বলে জানান তিনি। তবে হাইকোর্টের একটি আদেশের কারণে প্রার্থীর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও উল্লেখ করেন।

সব রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হবে জানিয়ে বিভাগীয় কমিশনার বলেন, নির্বাচনি পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে আমরা আমাদের দায়িত্ব অনুযায়ী সব পদক্ষেপ নেব।

