জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি ফারাহ মাহবুব

প্রকাশিত: ০২:২৯ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
আপিল বিভাগের বিচারপতি ফারাহ মাহবুব/ছবি সংগৃহীত

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ পেয়েছেন আপিল বিভাগের বিচারপতি ফারাহ মাহবুব।

তাকে এই নিয়োগ দিয়ে বুধবার (২১ জানুয়ারি) আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

এতে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি ‘বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭’-এর বিধি ৩ (২) (ক)-এর বিধানমতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি ফারাহ মাহবুবকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছেন।

