  2. জাতীয়

নির্বাচনের সব অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক

আশিকুজ্জামান
আশিকুজ্জামান আশিকুজ্জামান , নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫৪ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনের সব অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মতবিনিময় সভায় ঢাকা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা রেজাউল করিম/ছবি জাগো নিউজ

ঢাকা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা রেজাউল করিম বলেছেন, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল অভিযোগ গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা হবে এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবে।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রতীক বরাদ্দ ও আচরণবিধি সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

রিটার্নিং কর্মকর্তা রেজাউল করিম বলেন, আমরা প্রার্থীদের উত্থাপিত সব অভিযোগ গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখবো। সকল প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনকালীন কেউ যদি নিরাপত্তাঝুঁকি বা অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন, তবে তা প্রশাসনকে জানালে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ডিজিটাল প্রচারণার বিষয়ে সতর্কতা জানিয়ে জেলা প্রশাসক বলেন, ডিজিটাল মাধ্যমে কোনো ধরনের গুজব, বিভ্রান্তিকর তথ্য বা হয়রানি যেন না ছড়ানো হয়। সে বিষয়ে সবাইকে সংবেদনশীল থাকতে হবে।

তিনি জানান, ভোটের আগে ও পরে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে, যাতে ভোটার ও প্রার্থীরা নিরাপদে নির্বাচনি কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন। এ বিষয়ে প্রশাসন প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

মতবিনিময় সভায় অংশ নেওয়া প্রার্থীরা সুষ্ঠু নির্বাচন ও ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিশ্চিত করার দাবি জানান।

তারা বলেন, গত কয়েকটি নির্বাচনে প্রার্থী ও ভোটাররা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছেন। তাই এবারের নির্বাচন যেন কোনোভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ না হয়, সে বিষয়ে তারা প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান বলেন, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য পুলিশের সব স্তরের সদস্যরা মাঠে থাকবে। কোথাও পুলিশের সহযোগিতা না পাওয়া গেলে অভিযোগ জানালে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রতীক বরাদ্দকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠান শেষে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ সম্পন্ন করা হয়।

এমডিএএ/বিএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।