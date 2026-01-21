‌‘কর্মীরা আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে দায় প্রার্থীদের নিতে হবে’

‘কর্মীরা আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে দায় প্রার্থীদের নিতে হবে’
নির্বাচনে পরিবেশ সুন্দর রাখা শুধু নিরাপত্তা বাহিনীর দায়িত্ব নয় জানিয়ে ঢাকা-১৩ ও ঢাকা-১৫ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইউনুচ আলী বলেছেন, কর্মীরা যদি আচরণবিধি লঙ্ঘন করে, তবে তার দায় প্রার্থীদের ওপরই বর্তাবে। তাই প্রার্থীদের নিজ নিজ কর্মীদের আচরণবিধি সম্পর্কে অবগত করতে হবে।
তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলার পরিবেশ ঠিক রাখতে প্রার্থীদেরও এ বিষয়ে ভূমিকা রাখতে হবে। অবশ্যই আচরণবিধি মেনে চলতে হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ডেপ্লয়েড রয়েছে, তারা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করবে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) ভবনে প্রতীক বরাদ্দ ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
আরও পড়ুন
তারা আমাদের মা-বোনের গায়েও হামলা করেছে, তাদের কি মা-বোন নেই
নির্বাচনে নজিরবিহীন নজরদারি, ৪২ হাজার ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা
ইউনুচ আলী বলেন, যেহেতু আগামীকাল থেকে নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা শুরু হবে, আশা করবো আপনারা আচরণবিধি মেনে চলবেন। একই সঙ্গে আপনাদের কর্মীদেরও তা মেনে চলতে বলবেন। কর্মীরা যদি আচরণবিধি লঙ্ঘন করে তার দায় কিন্তু প্রার্থীদের ওপরই বর্তাবে। তাই আপনারা নিজেরা এবং কর্মীদের মাধ্যমে আচরণবিধি মেনে চলবেন।
মোহাম্মদপুর থানার উপ-পুলিশ কমিশনার জুয়েল রানা বলেন, ঢাকা-১৩ আসনে পুলিশের পক্ষ থেকে দায়িত্বে থাকবো আমি। এখানে কাজ করাটা চ্যালেঞ্জিং হবে। তবে কোনো অনিয়ম হবে না বলে আমি বলতে পারি। আমরা ঢাকা-১৩ আসনে কোনো ছাড় দেবো না।
এমওএস/কেএসআর