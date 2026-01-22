  2. জাতীয়

ঢাকায় মহানগরের বাইরে ৫ আসনে ৩২ প্রার্থী, কে কোন প্রতীক পেলেন?

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১২ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকার জেলা প্রশাসক কার্যালয়/ফাইল ছবি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা মহানগরের বাইরের ঢাকা জেলার পাঁচটি সংসদীয় আসনে ৩২ জন প্রার্থী প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন। গতকাল বুধবার (২১ জানুয়ারি) ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে রিটার্নিং অফিসার ও ঢাকার জেলা প্রশাসক রেজাউল করিম প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেন।

আসনভিত্তিক প্রার্থীদের তালিকা ও বরাদ্দকৃত প্রতীক

ঢাকা-১ (দোহার ও নবাবগঞ্জ)
এই আসনে মোট ছয়জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী অন্তরা সেলিমা হুদাকে ‘হরিণ’ প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বিএনপির প্রার্থী খোন্দকার আবু আশফাক দলীয় প্রতীক ‘ধানের শীষ’, জামায়াতে মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম ‘দাঁড়িপাল্লা’, জাতীয় পার্টির নাসির উদ্দিন মোল্লা ‘লাঙ্গল’, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নূরল ইসলাম ‘হাতপাখা’ ও বাংলাদেশ লেবার পার্টির শেখ মো. আলী দলীয় প্রতীক ‘আনারস’ বরাদ্দ পেয়েছেন।

ঢাকা-২ (কেরানীগঞ্জ মডেল থানা, সাভারের একাংশ ও কামরাঙ্গীরচর থানা)
এই আসনে তিন প্রার্থীর মধ্যে বিএনপির প্রার্থী আমানউল্লাহ আমানকে দলীয় প্রতীক ‘ধানের শীষ’, জামায়াতের মো. আব্দুল হক ‘দাঁড়িপাল্লা’ এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জহিরুল ইসলাম ‘হাতপাখা’ প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন।

ঢাকা-৩ (কেরানীগঞ্জ উপজেলার জিনজিরা, আগানগর, তেঘরিয়া কোন্ডা ও শুভাঢ্যা ইউনিয়ন)
এই আসনটিতে মোট ৯ জন প্রার্থী প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন। তাদের মধ্যে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী গয়েশ্বর চন্দ্র রায় দলীয় প্রতীক ‘ধানের শীষ’, জামায়াতের শাহীনুর ইসলাম ‘দাঁড়িপাল্লা’, জাতীয় পার্টির মো. ফারুক ‘লাঙ্গল’, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ মনোনীত মজিবুর হাওলাদার ‘মই’, গণফোরামের মুহাম্মদ রওশন ইয়াজদানীকে ‘উদীয়মান সূর্য’, গণসংহতি আন্দোলনের বাচ্চু ভুইয়া ‘মাথাল’, গণঅধিকার পরিষদের মো. সাজ্জাদ ‘ট্রাক’, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সুলতান আহাম্মদ খাঁনকে ‘হাতপাখা’ ও বাংলাদেশ কংগ্রেসের মোহাম্মদ জাফরকে ‘ডাব’ প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা-১৯ (সাভার ও আশুলিয়া)
এই আসনে মোট আটজন প্রার্থীকে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে বিএনপি মনোনীত দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ‘ধানের শীষ’, জাতীয় পার্টির বাহাদুর ইসলাম ‘লাঙ্গল’, এনসিপির দিলশানা পারুল ‘শাপলা কলি’, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোহাম্মদ ফারুক খান ‘হাতপাখা’, গণঅধিকার পরিষদের শেখ শওকত হোসেন ‘ট্রাক’, এলডিপির চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী ‘ছাতা’, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির ইসরাফিল হোসেন সাভারী ‘আম’ ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগ মো. কামরুল ‘হারিকেন’ প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন।

ঢাকা-২০ (ধামরাই)
এই আসনে মোট ছয়জন প্রার্থী প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন। তাদের মধ্যে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী তমিজ উদ্দিন ‘ধানের শীষ’, জাতীয় পার্টির আহছান খান ‘লাঙ্গল’, এনসিপির নাবিলা তাসনিদ ‘শাপলা কলি’, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের আরজু মিয়া ‘মোটরগাড়ি (কার)’, খেলাফত মজলিসের আশরাফ আলী ‘দেওয়াল ঘড়ি’, এবি পার্টির হেলাল উদ্দিন আহাম্মদ ‘ঈগল’ প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন।

