মোহাম্মদপুরে ১২ হাজার ইয়াবাসহ ৫ কারবারি গ্রেফতার

মোহাম্মদপুরে ১২ হাজার ইয়াবাসহ ৫ কারবারি গ্রেফতার
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে প্রায় ১২ হাজার ইয়াবাসহ এক মাদক কারবারি ও তার চার সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনী। অভিযানে মাদক ওজনের ডিজিটাল ওয়েট মেশিন, বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন- রাজু (৩৫), রনি (৪০), রকি (৩২), সুমন (২৮) ও মহিন (১৮)।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সেনা সূত্র জানায়, গত কয়েক দিনে গ্রেফতার মাদক কারবারিদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শেরেবাংলা সেনা ক্যাম্প জানতে পারে, টেকনাফ থেকে ঢাকায় বিপুল পরিমাণ মাদক নিয়ে আসবে মাদক কারবারি রাজু। এই তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার দিনগত রাত ২টা থেকে ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত মোহাম্মদপুরের টাউনহল, তাজমহল রোড ও জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের প্রথম পর্যায়ে ভোর টাউনহল রোড এলাকা থেকে রাজুকে আটক করা হয়।
পরবর্তীতে তার দেওয়া তথ্য ও যাচাই-বাছাইয়ের ভিত্তিতে তাজমহল রোড ও জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় আরেকটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় তার চার সহযোগী— রনি, রকি, সুমন ও মহিনকে আটক করা হয়।
অভিযানে ১২ হাজার ৩০টি ইয়াবা, ৭১০ পুরিয়া ও ৪০০ গ্রাম গাঁজা, মাদক বিক্রির নগদ অর্থ ১৫ লাখ ২৬ হাজার ৬২৫ টাকা, মাদক ওজনের ২টি ডিজিটাল ওয়েট মেশিন ও ১২টি স্মার্টফোন উদ্ধার করা হয়।
গ্রেফতার পাঁচজনকে ও উদ্ধার করা আলামত পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থার জন্য মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়।
সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, গ্রেফতাররা একজন শীর্ষ মাদক কারবারির কাছে এগুলো সরবরাহ করার পরিকল্পনা করছিলেন। তবে তাকে পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যতে এই সিন্ডিকেটের বাকি সদস্যদের আটকের জন্য অভিযান পরিচালনা করা হবে। রাজধানীতে মাদক ও অপরাধ দমনে এ ধরনের অভিযানও অব্যাহত থাকবে।
