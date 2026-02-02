ঢাকায় পুলিশের চেকপোস্টে দুটি বিদেশি পিস্তলসহ যুবক আটক

ঢাকায় পুলিশের চেকপোস্টে দুটি বিদেশি পিস্তলসহ যুবক আটক
রাজধানীর গুলশান থানার গুদারাঘাটে দুটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও ১০ রাউন্ড গুলিসহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।
সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) গুলশান থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এ বি সিদ্দিক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
আটক ব্যক্তির নাম মো. সোহেল। রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে পুলিশের চেকপোস্টে তল্লাশি করে অস্ত্রসহ তাকে আটক করা হয়।
এ বি সিদ্দিক বলেন, গুদারাঘাট এলাকায় গুলশান থানা-পুলিশের চেকপোস্টে সোহেলকে সন্দেহজনকভাবে আটক করে তল্লাশি করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে দুটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও ১০ রাউন্ড গুলি জব্দ করা হয়।
সোহেলকে গুলশান থানায় নেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান এ বি সিদ্দিক।
