ঢাকা-৬ আসন
প্রতিদ্বন্দ্বী একটি দলের প্রার্থী সংঘাত তৈরির চেষ্টা করছে: ইশরাক
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা-৬ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইশরাক হোসেন বলেছেন, প্রতিদ্বন্দ্বী একটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী সংঘাত তৈরির চেষ্টা করছে, যাতে ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই’— এ অজুহাতে শেষ মুহূর্তে নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।
তিনি বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বেশিরভাগ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জামানত হারাতে পারেন, যা নির্বাচনি মাঠে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। তবে বিএনপি তাদের প্রচারণা অব্যাহত রাখছে এবং ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বজায় রাখছে।
সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের গেন্ডারিয়া এলাকায় গণসংযোগকালে গণমাধ্যমকর্মীদের দেওয়া বক্তব্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের দিয়ে এ কথা বলেন ইশরাক হোসেন।
ইশরাক হোসেন বলেন, ‘আমরা লক্ষ্য করেছি, কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী দল এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় যেন ভোটের মাঠে সবাই সমান সুযোগ না পায়। তারা এ অজুহাত দেখিয়ে শেষ মুহূর্তে নির্বাচন থেকে সরে যেতে চায়। এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতিযোগিতা সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ হওয়া।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা-৬ আসনে মাঠে সবচেয়ে সক্রিয় প্রার্থী হিসেবে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীদের দেখা যাচ্ছে। স্থানীয়দের মতে, ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ও নিয়মিত গণসংযোগ কার্যক্রমে এ দুই প্রার্থীই সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান। ভোটারদের কাছে নির্বাচনি পরিকল্পনা ও অঙ্গীকার তুলে ধরছেন তারা।
ওয়ারী এলাকায় গণসংযোগকালে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী আব্দুল মান্নান বলেন, ‘আমরা বিজয়ী হলে ঢাকা-৬ আসনে একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করবো, যা এলাকার স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত করবে।’
