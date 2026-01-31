পানির ট্যাংকির পাইপের সঙ্গে রশি দিয়ে ঝোলানো ছিল মরদেহ

পানির ট্যাংকির পাইপের সঙ্গে রশি দিয়ে ঝোলানো ছিল মরদেহ
রাজধানীর রামপুরা থানার পূর্ব রামপুরায় মো. হাসান ভূঁইয়া (৪৩) নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালের দিকে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়।
রামপুরা থানার উপ-পরিদর্শক (এস আই) মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, পূর্ব রামপুরায় একটি বাসার ছাদের ওপরে সিঁড়ি ঘরের পাশে পানির ট্যাংকির পাইপের সঙ্গে রশি দিয়ে ঝোলানো ছিল মরদেহ। কাপড়ের টুকরা দিয়ে দুই হাত পেছনে বাঁধা অবস্থায় মরদেহ উদ্ধার করি। স্থানীয়দের কাছে জানতে পারি গতকাল রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়।
তিনি আরও বলেন, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। নিহত হাসানের বাসা পূর্ব মালিবাগে। বর্তমানে ১৩২/১/এ নম্বর বাসায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন।
