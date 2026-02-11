ইসি সানাউল্লাহ
ভোটের পর দিন সকালেই বেশিরভাগ আসনের ফলাফল জানা যাবে
ভোটগ্রহণের পরদিন সকালেই দেশের বেশিরভাগ আসনের ফলাফল জানা যাবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।
বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে দেশি-বিদেশি সাংবাদিক এবং পর্যবেক্ষকদের জন্য আয়োজিত ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান।
ভোট গণনার প্রক্রিয়া নিয়ে ইসি সানাউল্লাহ জানান, ভোটের পরদিন সকালেই অধিকাংশ আসনের ফলাফল পাওয়া যাবে।
তিনি বলেন, দেশের সর্বাধিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হলো যে, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সাধারণত ভালো হয়। বাংলাদেশ ১৯৯১ সাল থেকে এক্ষেত্রে অগ্রণী। ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনের সময় একধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকায় আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসা পেয়েছে।
তিনি আরও বলেন, বর্তমানে আমাদের একটি অন্তর্বর্তী সরকার রয়েছে, যা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত। প্রাকৃতিকভাবেই আমাদের দেশের মতো দেশে রাজনৈতিক সরকার থাকলে নির্বাচনের ওপর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে এবারের নির্বাচন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। সাম্প্রতিক নির্বাচনের তুলনায় এবারের পরিবেশ সবচেয়ে ভালো, যদিও কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে।
প্রস্তুতির বিষয়ে ইসি সানাউল্লাহ বলেন, বাংলাদেশ কখনো এত বড় পরিসরে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়নি। প্রায় ৯ লাখ ৫০ হাজার কর্মী মাঠে মোতায়েন রয়েছে। প্রথমবারের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে ইউএভি (ড্রোন), বডি-ওর্ন ক্যামেরা এবং সিসিটিভি কভারেজ। যে কেউ বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করলে ধরা পড়বে, এমনকি নির্বাচনের পরেও।
তিনি বলেন, ১৩ ডিসেম্বর থেকে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’-এ প্রায় ৯০০টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে, যা আগের উত্তেজনার সময় হারিয়েছিল। আমরা তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করেছি। সাধারণভাবে বড় কোনো হুমকি নেই। বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও আমরা কার্যকরভাবে সাড়া দেবো।
ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিয়ে এক প্রশ্নে তিনি বলেন, ভোটকেন্দ্রের ভেতরে লাইভ সম্প্রচার বা সাক্ষাৎকার নেওয়া যাবে না, তবে ক্যামেরা ও মোবাইল ফোন নিয়ে কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করা যাবে। ভোটাররা ভোট দেওয়ার সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না।
ইসি জানিয়েছে, গণভোটের ফলাফল দেশের সর্বত্র গণনা হবে এবং ভোটার অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক।
আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকরা ভোটকেন্দ্র এবং গণনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারবেন।
আগামীকাল বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। সকাল সাড়ে ৭টায় শুরু হয়ে ভোট চলবে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত।
