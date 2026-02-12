  2. জাতীয়

এখন পর্যন্ত নির্বাচন পরিস্থিতিতে সমস্যা নেই: ইসি সচিব

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫০ পিএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ/ছবি জাগো নিউজ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪২ হাজার ৬৫১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৩৬ হাজার ৩১ কেন্দ্রে দুপুর ২টা পর্যন্ত ৪৭ দশমিক ৯১ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। এখন পর্যন্ত নির্বাচন পরিস্থিতিতে কোনো সমস্যা নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৪টায় ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, সকাল সাড়ে ৭টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ৪২ হাজার ৬৫১ কেন্দ্রের মধ্যে ৩৬ হাজার ৩১ কেন্দ্রে ৪৭ দশমিক ৯১ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে।

তিনটি আসনের শতাধিক কেন্দ্রে ভোট বন্ধে জামায়াতের দাবি প্রসঙ্গে ইসি সচিব বলেন, ভোট বন্ধের সুযোগ আছে কি না? হতে পারে। অভিযোগ আছে। সেটা প্রমাণিত হলে...কারণ আমরা তো এখানে, তথ্য না নিয়ে বলতে পারবো না। আগাম বলা উচিত নয়। আগাম বললে মানুষ বিভ্রান্ত হবে। সে জন্য অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, সে অনুযায়ী রিটার্নিং কর্মকর্তা ব্যবস্থা নেবেন। এখন পর্যন্ত নির্বাচন পরিস্থিতিতে সমস্যা নেই।

নিজের দুটো কেন্দ্র পরিদর্শনের কথা তুলে ধরে ইসি সচিব বলেন, ওনারা (কেন্দ্র) বলেছিলেন দুপুর পর্যন্ত ভোটের ফ্লো কম ছিল। আমরা ফেরার সময় ফ্লো বাড়ছে। কত শতাংশ ভোট আশা করেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যে শতাংশ শেষ পর্যন্ত কাস্ট হবে, ওইটাই আশা করছি।

