প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ‘ভয়েস ফর জাস্টিস অবজারভার্স’ দলের সাক্ষাৎ 

প্রকাশিত: ০৬:০০ পিএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ভয়েস ফর জাস্টিস অবজারভার্স দলের নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ‘ভয়েস ফর জাস্টিস অবজারভার্স’ দলের নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা।

গতকাল মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তারা। প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেন ভয়েস ফর জাস্টিস ওয়ার্ল্ড ফোরামের কনভেনর এবং যুক্তরাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক প্রফেসর হাসানাত এম হুসাইন।

সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বিষয়ক প্রধান সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

