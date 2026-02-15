ধানমন্ডি ৩২
ফুল দিতে এসে ঢাবি শিক্ষক ‘আটক’, পুলিশ বললো ভিন্ন কথা
রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ফুল দিতে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আ ক ম জামাল উদ্দিনসহ ৫ জনকে আটক করেছে ধানমন্ডি থানা পুলিশ।
রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেল পৌনে ৫টায় তাদের আটক করা হয়। প্রাথমিকভাবে আটক হওয়া অন্যদের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায় নি।
রমনা বিভাগের ধানমন্ডি জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) শাহ মোস্তফা তারিকুজ্জামান বলেন, এ বিষয়ে আমি কোনো বক্তব্য দিতে পারবো না। তাদের আটক করা হয়নি।
তবে, এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে ধানমন্ডি থানার ওসিকে মুঠোফোনে কল দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি। ডিউটি অফিসার বলেন, এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না।
