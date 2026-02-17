  2. জাতীয়

উৎসবমুখর নির্বাচন দিয়ে যেতে পেরে অনেক সন্তুষ্ট: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৭ পিএম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিদায়ী সংবর্ধনা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী/ছবি: সংগৃহীত

বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য ও উৎসবমুখর নির্বাচন দিয়ে যেতে পেরে তিনি অনেক সন্তুষ্ট।

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিদায়ী সংবর্ধনা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপদেষ্টা এ কথা বলেন। সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি দাবি করেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখন অনেক স্থিতিশীল।

গত দেড় বছরে এ মন্ত্রণালয়ে কী ধরনের দুর্বলতা ছিল- জানতে চাইলে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘আমার বড় সন্তুষ্টি, আমি যে পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিয়েছিলাম, একটা ভঙ্গুর অবস্থায় ছিল, এখন স্থিতিশীল অবস্থায় রেখে যেতে পারছি। এটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে।’

পরবর্তী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য কী ধরনের চ্যালেঞ্জ রেখে যাচ্ছেন- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘তার জন্য শুধু আমার দোয়া। আমরা যতটুকু রেখে গেছি, উনি উত্তরোত্তর আরও ভালো করবেন। উনার জন্য শুভকামনা, উনি আরও ভালো করবেন।’

নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘তারা অসাধারণ কাজ করেছে। অনেক প্রশ্ন ছিল যে নির্বাচন হবে কি হবে না, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন হবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায়, সবার সহযোগিতায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কোথাও কোনো বড় ধরনের সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেনি।’

তবে সিলেটের কুলাউড়ায় ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘সেখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল, তবে সঙ্গে সঙ্গে তা উদ্ধার হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘পাসপোর্টে পুলিশি ছাড়পত্র উঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে কিছুটা স্বস্তি এসেছে, তবে পুরোটা স্বস্তি এসেছে তা আমি বলবো না।’

দেড় বছরে সবকিছু করে যাওয়া সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেন উপদেষ্টা।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘দেশেই থাকছি। এক ছেলে, এক মেয়ে আছে। নাতি-নাতনি আছে। তাদের নিয়েই দেশে আছি।’

