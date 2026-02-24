বগুড়া-৬ ও শেরপুর-৩ আসনের তফসিল ঘোষণা, প্রয়োজন হচ্ছে না গণভোট

বগুড়া-৬ ও শেরপুর-৩ আসনের তফসিল ঘোষণা, প্রয়োজন হচ্ছে না গণভোট
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া বগুড়া-৬ আসনের উপ-নির্বাচন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে স্থগিত থাকা শেরপুর-৩ আসনের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
তফসিল অনুযায়ী, এ দুই আসনে আগামী ৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। তবে গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে ‘হ্যাঁ’ ভোট বিজয়ী হওয়ায় শেরপুর-৩ আসনে আর গণভোটের প্রয়োজন হচ্ছে না।
মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) তফসিল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনের পর ইসি সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এ দুই আসনের নির্বাচনি সময়সূচি জানান।
তফসিল অনুযায়ী, রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ২ মার্চ, মনোনয়নপত্র বাছাই ৫ মার্চ এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময় ১৪ মার্চ।
১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে ২৯৯ আসনের ভোট হয়। এসময় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান দুটি আসনে নির্বাচিত হন। পরে তিনি বগুড়া-৬ আসন ছেড়ে দেওয়ায় এখন সেখানে উপ-নির্বাচন হচ্ছে।
আর তফসিল ঘোষণার পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মৃত্যুতে শেরপুর-৩ আসনের ভোট বাতিল হয়। এখন নতুন করে তফসিল ঘোষণা করলেও যারা বৈধ প্রার্থী ছিলেন তাদের নতুন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে না।
এমওএস/এমএএইচ/