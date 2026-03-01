মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি
ঢাকায় সৌদি-কাতার-আমিরাত প্রতিনিধিদের সঙ্গে পররাষ্ট্র সচিবের বৈঠক
উপসাগরীয় এলাকায় উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেছেন পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম।
রোববার (১ মার্চ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র সচিবের দপ্তরে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠক নিয়ে এখনো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি। তবে কূটনৈতিক সূত্রগুলো ধারণা, স্বাভাবিকভাবে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। বৈঠকে বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষ করে, ওই দেশে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তার বিষয়টি হয়ত তুলে ধরেছেন পররাষ্ট্র সচিব।
এর আগে, মধ্যপ্রাচ্যের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে শনিবার রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে মধ্যপ্রাচ্যের উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতি এবং উদ্ভূত উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ঐ অঞ্চলে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।
