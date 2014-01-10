সোমবার থেকে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ২০ ডলার বাড়ার আশঙ্কা

সোমবার থেকে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ২০ ডলার বাড়ার আশঙ্কা
ইরানের ওপর ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলার জেরে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের (ব্রেন্ট ক্রুড) দাম আকাশচুম্বী হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
প্রখ্যাত জ্বালানি গবেষণা সংস্থা রাইস্ট্যাড এনার্জি এক পর্যালোচনায় জানিয়েছে, সোমবার (২ মার্চ) বাজার খোলার সাথে সাথেই তেলের দাম ব্যারেল প্রতি অন্তত ২০ ডলার পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।
রাইস্ট্যাড এনার্জির মতে, এই মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়া।
প্রতিদিন প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল এই রুট দিয়ে বিশ্ববাজারে ঢুকত যা বর্তমানে থমকে আছে। মধ্যপ্রাচ্যে তেলের বিকল্প অবকাঠামো ব্যবহার করা হলেও শেষ পর্যন্ত বাজারে প্রতিদিন ৮০ লাখ থেকে ১ কোটি ব্যারেল তেলের নিট ঘাটতি থেকে যাবে।
সংস্থাটি তাদের প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে,যদি রোববার (১ মার্চ) বিকেলের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতির কোনো বিশ্বাসযোগ্য সংকেত না পাওয়া যায়, তবে সোমবার (২ মার্চ) সকালে বাজার খোলার সাথে সাথেই তেলের দাম এক লাফে বিশাল উচ্চতায় পৌঁছাবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে উত্তেজনা কমার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।
তেলের দাম ২০ ডলার বৃদ্ধি পেলে পরিবহন খরচ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বিশ্বজুড়ে হু হু করে বেড়ে যেতে পারে, যা নতুন করে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা তৈরি করছে।
