তিন থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান, বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ৭৭

তিন থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান, বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ৭৭
যাত্রাবাড়ী, শ্যামপুর ও কদমতলী থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে ৭৭ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
রোববার (১ মার্চ) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
যাত্রাবাড়ী থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ অত্র থানাধীন সিটি পল্লী, ওয়াসা কলোনি ও কুতুবখালী এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদক, ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি, ছিনতাইকারী ও মাদকসেবনের অপরাধে জড়িত ৪৭ জনকে গ্রেফতার করে।
শ্যামপুর থানার বরাত দিয়ে তিনি বলেন, একই দিনে শ্যামপুর থানা পুলিশ অত্র থানাধীন আইজি গেট, জুরাইন কবরস্থান ও রেলগেট এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদক, ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি, ছিনতাইকারী ও মাদকসেবন অপরাধে জড়িত ১৪ জনকে গ্রেফতার করে।
কদমতলী থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, শনিবার কদমতলী থানা পুলিশ অত্র থানাধীন ডিপটি গলি, পাটেরবাগ, জুরাইন বউবাজার, নামা শ্যামপুর ও মুরাদপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদক, ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি, ছিনতাইকারী ও মাদকসেবন অপরাধে জড়িত ১৬ জনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।
