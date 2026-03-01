ইরানে থাকা বাংলাদেশিদের নিয়ে উদ্বেগ, সব পক্ষকে সংযমের আহ্বান ঢাকার

ইরানে থাকা বাংলাদেশিদের নিয়ে উদ্বেগ, সব পক্ষকে সংযমের আহ্বান ঢাকার
ইরানে সাম্প্রতিক হামলার পর দেশটিতে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ।
চলমান সংঘাত আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি তৈরি করছে উল্লেখ করে সব পক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন ও কূটনৈতিক সমাধানের পথে ফেরার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা।
রোববার (১ মার্চ) বিকেলে এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
ইরানে হামলার পর উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে বাংলাদেশ বলেছে, চলমান শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকলে তা আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং বেসামরিক জনগণের কল্যাণকে আরও বিপদের মুখে ফেলবে।
বিবৃতিতে বলা হয়, ইরানে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে সরকার গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।
বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে বলেছে, মতপার্থক্য ও বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানে কূটনৈতিক উদ্যোগই একমাত্র কার্যকর পথ।
বিবৃতিতে অঞ্চলের কয়েকটি দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের ঘটনারও নিন্দা জানানো হয়। এক্ষেত্রে বাহরাইন, ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিবৃতিতে ইরানে হামলাকারী দেশগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়নি।
বাংলাদেশ আশা প্রকাশ করেছে, দ্রুত উত্তেজনা প্রশমিত হবে এবং পুরো মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা শিগগির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।
