রাজধানীতে অভিযানের সময় মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা গুলিবিদ্ধ

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৯ পিএম, ০২ মার্চ ২০২৬
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/ফাইল ছবি

রাজধানীর সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল সংলগ্ন এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানের সময় মো. সিদ্দিকুর রহমান (৩৮) নামের এক কর্মকর্তা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

সোমবার (২ মার্চ) দুপুর ১২টা দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে দুপুর ১টার দিকে গুলিবদ্ধ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আনা হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের খিলগাঁও অঞ্চলের একটি টিম সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল সংলগ্ন এলাকায় মাদক উদ্ধারে অভিযান চালায়। এ সময় মাদক কারবারিদের গুলিতে ইন্সপেক্টর সিদ্দিকুর রহমান আহত হন। তার বামপায়ে গুলি লেগেছে। পরে তাকে ঢামেকের জরুরি বিভাগে আনা হয়। বর্তমানে তিনি জরুরি বিভাগেই চিকিৎসাধীন।

