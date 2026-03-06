স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রীর নামে প্রতারণামূলক ফোন, সতর্ক থাকার অনুরোধ

স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রীর নামে প্রতারণামূলক ফোন, সতর্ক থাকার অনুরোধ
স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের নাম ব্যবহার করে প্রতারণামূলক ফোন করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
শুক্রবার (৬ মার্চ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ০১৮২৬০৯৫৩১৮ নম্বর থেকে প্রতিমন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে কিংবা তার আত্মীয় পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তার কাছে ফোন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে ব্যক্তিগত বা প্রশাসনিক সুবিধার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে মন্ত্রণালয় জানায়, প্রতিমন্ত্রী কিংবা তার দপ্তরের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনো ফোনকল বা ব্যক্তিগত সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় না। এ ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে প্রতারণামূলক এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।
বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করে এরই মধ্যে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান বলেও জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে।
এ ধরনের কোনো ফোন বা প্রলোভনে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এমন প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে কাছের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
