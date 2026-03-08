মোহাম্মদপুরে তেল কম দেওয়ায় অস্ত্র দেখিয়ে পাম্প কর্মচারীকে হুমকি

মোহাম্মদপুরে তেল কম দেওয়ায় অস্ত্র দেখিয়ে পাম্প কর্মচারীকে হুমকি
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে একটি ফিলিং স্টেশনে চাহিদামতো তেল না দেওয়ায় আগ্নেয়াস্ত্র বের করে পাম্প কর্মীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক গ্রাহকের বিরুদ্ধে। হুমকিদাতা ওই ব্যক্তির নাম সৈয়দ মাহমুদুল ইলা।
রোববার (৮ মার্চ) দুপুর ২টা ৫৩ মিনিটে মোহাম্মদপুরের সোনার বাংলা ফিলিং স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।
ফিলিং স্টেশন সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘ লাইন থাকা সত্ত্বেও মাহমুদুল ইলা নিয়ম ভেঙে আগে তেল নিতে আসেন। গাড়িতে তার স্ত্রী অসুস্থ থাকায় মানবিক কারণে তাকে ১ হাজার ৫০০ টাকার তেল দেওয়া হয়। তবে তিনি সরকারি নির্দেশনার বাইরে অতিরিক্ত তেল দাবি করেন।
এসময় পাম্প কর্মীরা বাড়তি তেল দিতে অস্বীকৃতি জানালে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোমর থেকে পিস্তল বের করে তাদের হুমকি দেন এবং পরে সেখান থেকে চলে যান। ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ জাগো নিউজের হাতে এসেছে।
ওই ফুটেজে দেখা যায়, ফিলিং স্টেশনে তেল নেওয়ার পর মাহমুদুল ইলা পাম্প কর্মচারীর সঙ্গে তর্কে জড়ান। একপর্যায়ে তিনি কোমর থেকে পিস্তল বের করে কর্মচারীর দিকে তেড়ে যান। এসময় সেখানে উপস্থিত লোকজন জড়ো হয়।
পাম্প সংশ্লিষ্টরা জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে স্ত্রী অসুস্থ বলে জানান। তখন কর্মীরা তাকে ম্যানেজারের অনুমতি নিতে বলেন। ম্যানেজার পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাকে ১ হাজার ৫০০ টাকার তেল দেওয়ার অনুমতি দেন।
এ বিষয়ে পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) মো. জুয়েল রানা জাগো নিউজকে জানান, ঘটনাস্থলে উপস্থিত কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাটি জানেন এবং অস্ত্রের লাইসেন্স দেখে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে সংশ্লিষ্ট থানাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যেন তার অস্ত্রটি থানায় জমা রাখা হয়।
টিটি/এমকেআর