যুদ্ধ পরিস্থিতিতে শাহজালালে আরও ২৩ ফ্লাইট বাতিল
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের কারণে এখন পর্যন্ত মোট ৫০০টি ফ্লাইট বাতিল করেছে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে রোববার (১৫ মার্চ) আরও ২৩টি ফ্লাইট বাতিল হয়। এদিন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্ট নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে ইরান, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডান তাদের আকাশসীমা বন্ধ রেখেছে। এ কারণে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আজ রোববার (১৫ মার্চ) পর্যন্ত ৫০০টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।
এর মধ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২৩টি, ১ মার্চ ৪০টি ফ্লাইট, ২ মার্চ ৪৬টি এবং ৩ মার্চ ৩৯টি, ৪ মার্চ ৩২টি, ৫ মার্চ ৩৬টি, ৬ মার্চ ৩৪টি, ৭ মার্চ ২৮টি, ৮ মার্চ ২৮টি এবং ৯ মার্চ ৩৩টি, ১০ মার্চ ৩২টি, ১১ মার্চ ২৭টি, ১২ মার্চ ২৮টি, ১৩ মার্চ ২৫টি এবং ১৪ মার্চ ২৬টি ও ১৫ মার্চ ২৩টি ফ্লাইট বাতিল হয়।
রোববার (১৫ মার্চ) বাতিল হওয়া ফ্লাইটগুলোর মধ্যে রয়েছে কুয়েত এয়ারওয়েজের দুইটি, এয়ার অ্যারাবিয়ার (শারজাহ) দুইটি, গালফ এয়ারের (বাহরাইন) দুইটি, কাতার এয়ারওয়েজের (কাতার) চারটি, এমিরেটস এয়ারলাইনসের (সংযুক্ত আরব আমিরাত) দুইটি, জাজিরা এয়ারওয়েজের (কুয়েত) চারটি, ফ্লাইদুবাইয়ের (সংযুক্ত আরব আমিরাত) চারটি, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের দুইটি।
সব মিলে এখন পর্যন্ত ৫০০টি ফ্লাইট বাতিল করলো হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।
