৭ বছরেও সংস্কার হয়নি শহীদ জিয়া শিশু পার্ক, আনন্দবঞ্চিত শিশুরা

মুসা আহমেদ
প্রকাশিত: ০১:২৯ পিএম, ২৫ মার্চ ২০২৬
শহীদ জিয়া শিশু পার্কের আধুনিকায়নের কাজ এখনও শেষ হয়নি, ছবি: জাগো নিউজ
 
ভূগর্ভস্থ পার্কিং করতে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পার্কটি বন্ধ রাখায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন নগর পরিকল্পনাবিদদের সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউশন অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) সভাপতি অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান।
 
সম্প্রতি তিনি জাগো নিউজকে বলেন, শিশুদের মানসিক বিকাশে খেলাধুলার বিকল্প নেই। কিন্তু পর্যাপ্ত পার্ক-মাঠ না থাকায় ঢাকার শিশুদের সেই সুযোগ নেই। এ ব্যর্থতার দায় নগর কর্তৃপক্ষের। অবিলম্বে পার্কের আধুনিকায়নের কাজ শেষ করে শিশু-কিশোরদের জন্য তা খুলে দিতে হবে। 
 
সম্প্রতি ডিএসসিসির প্রশাসকের দায়িত্ব পেয়েছেন বিএনপি নেতা আব্দুস সালাম। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি ডিএসসিসির দায়িত্ব নেওয়ার পর পার্কের সংস্কার কাজের খোঁজখবর নিয়েছি। দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে সংশ্লিষ্টদের বলেছি। আশা করি এবার প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারবো।’
 
শহীদ জিয়া শিশু পার্ক, ফাইল ছবি: জাগো নিউজ 
 
বারবার নাম বদল

ডিএসসিসির সম্পত্তি বিভাগ সূত্র জানায়, ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অধীন এ শিশুপার্ক স্থাপন করা হয়। ১৫ একর জমির ওপর এ পার্কের অবস্থান। ১৯৮৩ সালে তৎকালীন ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কাছে এ পার্ক হস্তান্তর করা হয়। তখন এটি ‘ঢাকা শিশু পার্ক’ নামে পরিচিত ছিল।
 
প্রয়াত সাদেক হোসেন খোকা যখন অবিভক্ত ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র হন, তখন তিনি এ পার্কের নামকরণ করেন ‘শহীদ জিয়া শিশু পার্ক’। তবে শেখ ফজলে নূর তাপস ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র হওয়ার পর ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্কটির নতুন নামকরণ হয় ‘হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শিশু পার্ক’। পরে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ডিএসসিসির বোর্ড সভায় পার্কটির নাম ফের ‘শহীদ জিয়া শিশুপার্ক’ করা হয়।
 
