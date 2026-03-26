শনিবার খোলা থাকবে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
আগামী শনিবার (২৮ মার্চ) খোলা থাকবে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ সচিবালয়ের চারতলা বিশিষ্ট ৫ নম্বর ভবনে অবস্থিত এ মন্ত্রণালয়ের সব কক্ষে সেদিন নিয়মিত অফিস কার্যক্রম চলবে।
মঙ্গলবার (২৫ মার্চ) মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা-৬ থেকে জারি করা এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, নির্ধারিত দিনে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তরে অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
নিরবচ্ছিন্নভাবে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালাতে সংশ্লিষ্ট ভবনের সব কক্ষ খোলা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্তদের আগাম প্রস্তুতি গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে আদশে।
আরএমএম/বিএ