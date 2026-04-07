শাহজালাল বিমানবন্দরে অর্ধকোটি টাকার সিগারেট জব্দ
রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের (সিআইআইডি) অভিযানে প্রায় ৫৯ লাখ ৮৮ হাজার টাকার ২ লাখ ৯৯ হাজার ৪০০ শলাকা অবৈধ সিগারেট জব্দ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানটি পরিচালনা করা হয়। কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের (সিআইআইডি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, দুবাই থেকে আগত ফ্লাইট এফজেড-৫০১, বিজি-১৪৮ ও বিএস-৩৪২-এর যাত্রীদের ব্যাগেজ তল্লাশি করে সুকৌশলে লুকানো অবস্থায় সাত যাত্রীর কাছ থেকে এসব সিগারেট উদ্ধার করা হয়। এসব সিগারেটের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ২৫৩ কার্টুন।
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ৫ এপ্রিল দুবাই থেকে আগত ফ্লাইট এফজেড-৫২৩-এর একটি পরিত্যক্ত লাগেজ, যা বিমানবন্দরের লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ডে সংরক্ষিত ছিল, সেখান থেকে আরও ২৪৪ কার্টুন অবৈধ সিগারেট জব্দ করা হয়। সব মিলিয়ে উদ্ধার হওয়া ১ হাজার ৪৯৭ কার্টুন সিগারেট পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কাস্টম হাউস ঢাকায় জমা দেওয়া হয়েছে।
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর আরও জানায়, অর্থপাচার, অবৈধ আমদানি, চোরাচালান ও রাজস্ব ফাঁকির বিরুদ্ধে সরকারের চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিয়মিত নজরদারি ও অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এ ধরনের অভিযান রাজস্ব ফাঁকি রোধ, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং বৈধ বাণিজ্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
সংস্থাটি আরও জানায়, ভবিষ্যতেও চোরাচালান ও অবৈধ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান বজায় রেখে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এসএম/এমএএইচ/