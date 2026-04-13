নেপালের পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত

কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৪ পিএম, ১৩ এপ্রিল ২০২৬
নেপালের পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন রাষ্ট্রদূত শফিকুর রহমান/সংগৃহীত ছবি

নেপালের পররাষ্ট্র সচিব অমৃত বাহাদুর রায়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শফিকুর রহমান।

সোমবার (১৩ এ‌প্রিল) নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র সচিবের দপ্তরে এ সাক্ষাৎ অনু‌ষ্ঠিত হয়।

নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণাল‌য় জানায়, বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শফিকুর রহমান আজ সোমবার মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র সচিব অমৃত বাহাদুর রায়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

উভয়পক্ষ নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেছে।

