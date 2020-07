করোনা রোগীদের জন্য ১৫ শয্যার আইসিইউ করতে অনুদান চায় গণস্বাস্থ্য

গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ১৫ শয্যাবিশিষ্ট একটি নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) চালু করতে যাচ্ছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। এজন্য অনুদানের আবেদন জানিয়েছে তারা।

শনিবার (৪ জুলাই) গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে দান করা সকল অর্থ আয়কর মুক্ত।

এর আগে এক বিজ্ঞপ্তিতে ৩০ জুন গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ ভাইস প্রিন্সিপাল (উপাধ্যক্ষ) ও কোভিড-১৯ ডট ব্লট কিট প্রকল্পের সমন্বয়ক ডা. মুহিব উল্লাহ খোন্দকার বলেছিলেন, ‘গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল করোনা রোগীদের জন্য শিগগিরই ১৫ শয্যার একটি আইসিইউ চালু করতে যাচ্ছে। অসুস্থতার মধ্যেও অর্থ জোগাড়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডের পর্যবেক্ষণও করছেন তিনি।’

অনুদানে আগ্রহীরা বিস্তারিত জানতে বা যোগাযোগ করতে পারেন [email protected] এবং ০১৭১১-৫৪১৮১৩ নম্বরে।

বিকাশে অনুদান পাঠানো যাবে ০১৭৩৩-৯৯১৩৯১ নম্বরে।

ব্যাংকের মাধ্যমে অনুদান পাঠানোর ঠিকানা-A/C Name : Gonoshasthaya Kendra, A/C No: 0100003101155, Bank Name : Janata Bank Limited

Branch : Dilkusha Corporate Branch, SWIFT Code: JANBBDDHDCB, Routing Number: 135271933

পিডি/এসআর/পিআর