ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সম্মানি: নব দিগন্তের সূচনা
আমাদের রাজনীতিতে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রায়ই জনমনে আশা জাগায়, কিন্তু সেই আশার বাস্তব প্রতিফলন সবসময় দেখা যায় না। বহু প্রতিশ্রুতি সময়ের সঙ্গে ফিকে হয়ে যায় কিংবা প্রশাসনিক জটিলতার ভেতর হারিয়ে যায়। ঠিক এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক উদ্যোগ নতুন এক রাজনৈতিক বাস্তবতার ইঙ্গিত দিচ্ছে—যেখানে নির্বাচনী অঙ্গীকার কেবল রাজনৈতিক বক্তৃতার বিষয় নয়, বরং বাস্তব নীতিতে রূপ নিতে শুরু করেছে। ইমাম-মুয়াজ্জিনদের জন্য সরকারি সম্মানী চালুর উদ্যোগ সেই ধারাবাহিকতারই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।
ঘোষণা অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৪ মার্চ ২০২৬ তারিখে সারাদেশে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের জন্য সরকারি মাসিক ভাতা কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। দীর্ঘদিনের আলোচিত এই উদ্যোগের আওতায় দেশের মসজিদে কর্মরত ধর্মীয় সেবাদানকারীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। নতুন এই প্রকল্প অনুযায়ী ইমামদের জন্য মাসিক ৫,০০০ টাকা, মুয়াজ্জিনদের জন্য ৩,০০০ টাকা এবং মসজিদের খাদেমদের জন্য ২,০০০ টাকা সম্মানী নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ধর্মীয় উৎসবের সময় তাঁদের আর্থিক সহায়তা বাড়ানোর লক্ষ্যেও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা উপলক্ষে প্রত্যেককে ১,০০০ টাকা করে উৎসব ভাতা প্রদান করা হবে, যা সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে।
বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় মসজিদ কেবল ধর্মীয় উপাসনার স্থান নয়; এটি সমাজজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। গ্রামের মানুষের সামাজিক পরামর্শ থেকে শুরু করে নৈতিক শিক্ষার অনেক ক্ষেত্রেই মসজিদভিত্তিক নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই নেতৃত্বের প্রধান দুই স্তম্ভ হচ্ছেন ইমাম ও মুয়াজ্জিন। অথচ দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান খুব কমই দেখা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা স্থানীয় দান-অনুদানের ওপর নির্ভর করে জীবনযাপন করেন, যা সবসময় স্থিতিশীল নয়।
এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট ভাতা কাঠামো চালু করা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত। এটি কেবল আর্থিক সহায়তা নয়; বরং ধর্মীয় সেবায় নিয়োজিত মানুষের অবদানকে রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ারও একটি প্রক্রিয়া।
তবে এই উদ্যোগকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে পুরো চিত্রটি বোঝা যায় না। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই একের পর এক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করার চেষ্টা চলছে। একইসঙ্গে খুব শিগগিরই কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ড চালুর পরিকল্পনাও সামনে এসেছে, যার মাধ্যমে কৃষি সহায়তা ও ভর্তুকি সরাসরি কৃষকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
এই ধারাবাহিক পদক্ষেপগুলো রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন মূলত একটি আস্থার সম্পর্ক তৈরি করে—জনগণ ভোট দেয় এই প্রত্যাশায় যে তাদের সামনে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবে রূপ পাবে। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখা গেলে গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থা আরও দৃঢ় হয়।
বাংলাদেশের ইতিহাসে নির্বাচনী ইশতেহারকে এত দ্রুত প্রশাসনিক অগ্রাধিকার হিসেবে বাস্তবায়নের উদাহরণ খুব বেশি নেই। তাই অনেক পর্যবেক্ষকের মতে, বর্তমান সরকারের এই ধারাবাহিকতা একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা করতে পারে। বিশেষ করে যখন উদ্যোগগুলো সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত—যেমন কৃষক, নিম্ন আয়ের পরিবার কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত মানুষ।
ইমাম-মুয়াজ্জিনদের জন্য সম্মানী চালু করার সিদ্ধান্তটি সেই বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর অংশ হিসেবেই দেখা উচিত। কারণ ধর্মীয় নেতৃত্ব সমাজে নৈতিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার পাশাপাশি সামাজিক সংহতি তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্র যদি সেই নেতৃত্বকে একটি ন্যূনতম আর্থিক নিরাপত্তা দিতে পারে, তাহলে তা সামাজিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
অবশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জও থাকবে। দেশের অসংখ্য মসজিদ, তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিচালনা কাঠামো এবং প্রকৃত উপকারভোগী নির্ধারণ—এসব বিষয় নিশ্চিত করতে স্বচ্ছ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা জরুরি। তবে সরকার যদি ডিজিটাল ব্যাংকিং ও নিবন্ধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারে, তাহলে এই কর্মসূচি দীর্ঘমেয়াদে একটি সফল সামাজিক উদ্যোগে পরিণত হতে পারে।
সব মিলিয়ে বলা যায়, ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সম্মানী চালু করা কেবল একটি আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি নয়; এটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতার একটি প্রতীকী পদক্ষেপ। ফ্যামিলি কার্ড, কৃষি কার্ড এবং এখন ধর্মীয় সেবাদানকারীদের জন্য সম্মানী—এই উদ্যোগগুলো মিলিয়ে নতুন সরকারের নীতিগত অগ্রাধিকারের একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠছে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এসব পদক্ষেপ মানুষের মনে নতুন করে আশা তৈরি করছে। দীর্ঘদিন পর অনেকেই অনুভব করছেন যে নির্বাচনী অঙ্গীকারগুলো কেবল রাজনৈতিক ভাষণের অংশ হয়ে থাকছে না; বরং বাস্তব নীতিতে রূপ নিতে শুরু করেছে। সেই ধারাবাহিকতা যদি বজায় থাকে, তাহলে এটি শুধু সরকারের সাফল্যই হবে না—বরং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্যও একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে।
লেখক, সাংবাদিক, কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক,ঢাকা ।
