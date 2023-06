বিশ্বব্যাপী শরণার্থীদের দুর্দশার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে প্রতি বছর ২০ জুন বিশ্ব শরণার্থী দিবস পালিত হয়। এটি শরণার্থীদের সাহস এবং স্থিতিস্থাপকতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার ও তাদের কল্যাণ এবং অধিকারের জন্য সমর্থন দেখানোর একটি সুযোগ।

এই দিনে, ব্যক্তি এবং বিভিন্ন সংস্থা শরণার্থীদের সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে এবং সহানুভূতি প্রচার করতে এবং তাদের সুরক্ষার জন্য সমর্থন করার জন্য একত্রিত হয়। এ বছর দিবসটির থিম বা প্রতিপাদ্য হলো ‘বাড়ি থেকে দূরেও আশা- এমন একটি বিশ্ব যেখানে শরণার্থীদের সবসময় অন্তর্ভুক্ত করা হয়’ (Hope away from home – a world where refugees are always included).

জাতিসংঘ ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশনের ৫০তম বার্ষিকী স্মরণে ২০০১ সালে বিশ্ব শরণার্থী দিবস উদযাপন শুরু করে। শরণার্থী কনভেনশন হলো একটি আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো, যা শরণার্থীদের অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা ও তাদের সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্বগুলো সংজ্ঞায়িত করে।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের (ইউএনএইচসিআর) সংজ্ঞা অনুযায়ী, শরণার্থী হলো এমন ব্যক্তি যারা নিপীড়ন, সংঘাত বা সহিংসতার কারণে তাদের নিজ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তারা নিজেদের এবং তাদের পরিবারের জন্য নিরাপত্তা এবং উন্নত ভবিষ্যতের সন্ধানে অন্য দেশে আশ্রয় নেয়। বিশ্ব শরণার্থী দিবস তাদের সংগ্রাম এবং শরণার্থী সংকট মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার স্মারক হিসেবে কাজ করে।

বিশ্ব শরণার্থী দিবসে, সচেতনতা বাড়াতে এবং শরণার্থীদের সাথে সংহতি প্রদর্শনের জন্য বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন কার্যক্রম এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই কার্যক্রমগুলোর মধ্যে প্যানেল আলোচনা, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, শিল্প প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তহবিল সংগ্রহের প্রচারাভিযান এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এর উদ্দেশ্য হলো শরণার্থীদের সম্পর্কে ভুল ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা, সহনশীলতা এবং অন্তর্ভুক্তি প্রচার করা এবং তাদের অধিকার ও একীকরণের জন্য সমর্থন জোগাড় করা।

বিশ্ব শরণার্থী দিবস শরণার্থীরা তাদের স্বাগতিক সম্প্রদায়গুলোতে যে অবদান রাখে তা স্বীকৃতি দেওয়ার একটি সুযোগও দেয়। অনেক শরণার্থীর দক্ষতা, প্রতিভা এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা তাদের নতুন সমাজকে সমৃদ্ধ করতে পারে এবং তাদের অন্তর্ভুক্তি এবং ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করা অপরিহার্য।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বিশ্বব্যাপী শরণার্থী সংকট বেড়েছে। লাখ লাখ লোক তাদের বাড়িঘর থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। দ্বন্দ্ব, নিপীড়ন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতিকে চালিত করার কিছু কারণ। বিশ্ব শরণার্থী দিবস একটি অনুস্মারক হিসেবে কাজ করে যে এই মানবিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং টেকসই সমাধান খোঁজার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ভূমিকা পালন করতে হবে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে বিশ্ব শরণার্থী দিবসে সংগঠিত নির্দিষ্ট ইভেন্ট এবং উদ্যোগগুলো প্রতি বছর ভিন্ন হতে পারে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবর্তিত হতে পারে। যাই হোক, মূল লক্ষ্য একই রয়ে গেছে আর তা হলো সচেতনতা বৃদ্ধি করা, উদ্বাস্তু অধিকারের পক্ষে সমর্থন করা এবং বিশ্বকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহানুভূতিশীল হিসেবে উন্নীত করা।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর) উল্লেখ করেছে যে, ২০২২ সালের শেষে, বিশ্বব্যাপী ১০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। এটি একটি রেকর্ড সংখ্যা, যা ইউক্রেন যুদ্ধ এবং বিশ্বজুড়ে অন্যান্য সংঘাতের কারণে সংগঠিত হয়েছে। সংঘাত, সহিংসতা এবং নিপীড়নের কারণে প্রতি বছর জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হওয়া লাখ লাখ উদ্বাস্তুর জন্য, পালিয়ে যাওয়া হলো নিরাপত্তা খোঁজার জন্য একটি দীর্ঘ ও কঠিন যাত্রার প্রথম ধাপ।

জাতিসংঘ বলছে বাড়ি থেকে দূরে অবস্থানকালীনও তাদের আশা এবং সুযোগ থাকতে পারে। শরণার্থীদের সমর্থন করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো তাদের সেই সম্প্রদায়গুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা, যেখানে তারা নিরাপত্তা পেয়েছে— এর অর্থ হলো তারা চাকরির জন্য আবেদন করতে, স্কুলে ভর্তি হতে এবং আবাসন ও স্বাস্থ্যসেবার মতো পরিষেবাগুলোতে প্রবেশাধিকার পেতে পারে তা নিশ্চিত করা। অন্তর্ভুক্তি শরণার্থী এবং বাস্তুচ্যুত লোকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ প্রশস্ত করে, তাদের একটি নতুন দেশে উন্নতি করতে বা তাদের নিজ দেশে নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সমস্যা। রোহিঙ্গা জনগণ একটি জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যারা ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলিম এবং যারা মিয়ানমারে মারাত্মক নিপীড়ন ও সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছে। সংঘাত ও নিপীড়নের কারণে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তাদের বাড়িঘর ছেড়ে বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশগুলোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অনুপ্রবেশ শুরু হয় ১৯৭০ এর দশক থেকেই। ২০১৭ সালের আগস্টে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সামরিক দমন অভিযানের ফলে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তারা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলা কক্সবাজারে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ব্যাপক মানবিক জরুরি অবস্থার সৃষ্টি করে।

কক্সবাজারের আশ্রয় শিবিরগুলোতে দশ লাখেরও অধিক রোহিঙ্গা শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করে। বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী বসতিগুলোর মধ্যে কুতুপালং এবং বালুখালীর মতো শিবিরগুলো অন্যতম। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা থাকার স্থান, খাবার, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন সুবিধা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং জীবিকার সুযোগসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

বাংলাদেশ সরকার, আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলোর সাথে, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তাৎক্ষণিক চাহিদা মোকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছে। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীদের খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা এবং মৌলিক সেবা প্রদানের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। যাই হোক, সংকটের দীর্ঘায়িত প্রকৃতির জন্য রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে টেকসই সমর্থন এবং দীর্ঘমেয়াদি সমাধান প্রয়োজন।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক মনোযোগ ও সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তুচ্যুতির মূল কারণগুলো মোকাবিলা করতে এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং তাদের মানবাধিকার নিশ্চিত করে, সম্মানের সাথে তাদের দেশে নিরাপদ ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের পরিস্থিতি তৈরি করতে বাংলাদেশ সরকার, বিভিন্ন দেশ ও দাতাগোষ্ঠী কাজ করছে।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পরিস্থিতি একটি জটিল এবং চ্যালেঞ্জিং ইস্যু হিসেবে রয়ে গেছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা মেটাতে এবং সংকটের একটি টেকসই সমাধান খুঁজে পেতে অবিরত আন্তর্জাতিক সংহতি, সমর্থন এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

‘বাড়ি থেকেও দূরে আশা- এমন একটি বিশ্ব যেখানে শরণার্থীদের সবসময় অন্তর্ভুক্ত করা হয়’ একটি শক্তিশালী থিম যা শরণার্থীদের জন্য অন্তর্ভুক্তি এবং অন্তর্গত হওয়ার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। এটি একটি বিশ্বব্যাপী সমাজের আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে, যা শরণার্থীদের অবদান, অধিকার এবং মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয় এবং মূল্য দেয়।

এই থিমটি বেশ কিছু মূল বার্তা বহন করে। ‘হোপ অ্যাওয়ে ফ্রম হোম’ শরণার্থীদের সাহস, স্থিতিস্থাপকতা এবং সংকল্পকে স্বীকার করে যারা তাদের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র নিরাপত্তা খুঁজতে বাধ্য হয়েছে। এটি তাদের শক্তি এবং একটি উন্নত ভবিষ্যতের জন্য তাদের অটল আশাকে স্বীকৃতি দেয়।

থিমটি অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়, যেখানে শরণার্থীদের স্বাগত জানানো হয় এবং তাদের হোস্ট সম্প্রদায়ের সাথে একত্রিত করা হয়। এটি জোর দেয় যে উদ্বাস্তুদের বহিরাগত হিসেবে দেখা উচিত নয় বরং মূল্যবান সদস্য হিসেবে দেখা উচিত যাদের সমাজে অনেক অবদান রয়েছে।

শরণার্থীদের সর্বদা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে জোর দিয়ে, থিমটি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান এবং আইনি সুরক্ষায় প্রবেশাধিকারসহ শরণার্থীদের অধিকার সমুন্নত রাখার গুরুত্ব তুলে ধরে। এটি তাদের উদ্বাস্তু অবস্থা নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ এবং ন্যায্য আচরণের পক্ষে সমর্থন করে। এটি এই ধারণাটিকে প্রচার করে যে উদ্বাস্তুদের কলঙ্কিত করা উচিত নয় বরং সহানুভূতি এবং জানা বোঝার মাধ্যমে স্বাগত জানানো উচিত।

থিমটি শরণার্থী সংকট মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্মিলিত দায়িত্বের ওপর জোর দেয়। এটি টেকসই সমাধান খুঁজে পেতে এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব তৈরি করতে সরকার, সংস্থা এবং ব্যক্তিদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী সংহতি, সহযোগিতা এবং সংযোগ স্থাপনের আহ্বান জানায়।

এ বছর বিশ্ব শরণার্থী দিবসের লক্ষ্য হলো ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং নীতিনির্ধারকদের এমন একটি বিশ্ব তৈরির জন্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা যেখানে শরণার্থীরা সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেখানে তাদের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে এবং যেখানে তারা মর্যাদা ও আশার সাথে তাদের জীবন পুনর্গঠন করতে পারবে। এটি এমন একটি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে, যা শরণার্থীদের মূল্য এবং সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেয় এবং নিশ্চিত করে যে তারা কখনই পিছিয়ে থাকবে না।

লেখক: গবেষক ও উন্নয়নকর্মী।

এইচআর/ফারুকজিকেএস