জাপান পৌঁছেছে এনসিপির প্রতিনিধি দল

প্রকাশিত: ১২:২৫ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাপানে পৌঁছার পর এনসিপির প্রতিনিধি দলকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা/ ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধি দল জাপানের রাজধানী টোকিওতে পৌঁছেছে। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে তারা নারিতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। এসময় জাপানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রতিনিধি দলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। দলের যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মিডিয়া সেল সদস্য মাহাবুব আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে, বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেলা দেড়টার ফ্লাইটে প্রতিনিধি দলটি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। প্রতিনিধি দলে রয়েছেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সার্জিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহাবুব আলম।

এই সফরে তারা জাপানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর টোকিও ও ওসাকাতে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি এবং এনসিপির সমর্থকদের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এছাড়া জাপানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রবাসীদের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবে এনসিপির প্রতিনিধি দল।

