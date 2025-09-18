দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাইলে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে
নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে কেউ কমর্সূচি দিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করলে তাদের রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর হাতিরঝিলের মহানগর প্রকল্পের বাসায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে গিয়ে এ কথা বলেন আমীর খসরু।
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বিএনপি রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা চায়। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করতে চাইলে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
বিএনপি স্থায়ী কমিটির এই সদস্য আরও বলেন, নির্বাচিত সরকার না থাকলে জবাবদিহিতা না থাকার যে বাস্তবতা, নুরের ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে। নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে কেউ কর্মসূচি দিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করলে তাদের রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সব জায়গায় ঐকমত্য হবে না। কিছু চাওয়াতেও অসুবিধা নেই। তবে জনগণের কাছে যেতে হবে।
