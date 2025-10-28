গোলাম পরওয়ার
লাশের ওপর নাচানাচি করে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন শেখ হাসিনা
পল্টন ট্র্যাজেডির মামলা পুনরুজ্জীবিত করতে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।
তিনি বলেন, ২৮ অক্টোবরে নৃশংস ও ইতিহাসের নজিরবিহীন বর্বরোচিত হামলা হয়েছে। সারাদেশ এবং দুনিয়া সেদিন শিহরিত হয়েছে। মানুষ সেই দৃশ্য ভিডিওতে দেখতে পারেনি। শেখ হাসিনা মৃত লাশের ওপরে নাচানাচি করে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, শেষে তারা মৃত লাশ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে ভারত পালিয়ে গেছেন। এই ফ্যাসিস্টকে বাংলাদেশের জনগণ আর প্রশ্রয় দিতে পারে না।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেটে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগের লগি-বৈঠার বিক্ষোভ থেকে হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে এই সমাবেশ করে জামায়াত।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ৩০-৪০ বছর আগের মিথ্যা মামলায় বিচার করে যদি ফাঁসি দেওয়া যায়, তাহলে ২০ বছর আগে হত্যার ঘটনায় শেখ হাসিনা, ইনু, মেননসহ ১৪ দলের ফ্যাসিস্টদের বিচার কেন করা যাবে না? ১৪ দলের ফ্যাসিস্টদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। সরকারের আইন মন্ত্রণালয়কে পল্টন ট্র্যাজেডির মামলা পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। এজন্য ট্র্যাইব্যুনালকে দায়িত্ব দিতে হবে, এই হত্যাকাণ্ডের পুনরায় তদন্তের জন্য।
তিনি বলেন, ২৮ অক্টোবরে বর্বর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি তার গতিপথ হারিয়ে ফ্যাসিবাদের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। আমরা শুনতে পাচ্ছি, খুনি হাসিনা দিল্লি থেকে কর্মসূচি দিচ্ছেন। আইন উপদেষ্টাসহ সবাইকে বলবো এই খুনিদের রাজনীতি চিরতরে বাংলাদেশ থেকে বিদায় করার জন্য। তাদের এই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।
জুলাই সনদ প্রসঙ্গে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, গণভোট, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আমি বলতে চাই, জুলাই সনদ অবিলম্বে আদেশ জারি করে জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট দিতে হবে।
তিনি আরও বলেন, শুনতে পাচ্ছি একটি দলকে খুশি করার জন্য সরকারের অভ্যন্তরের কেউ কেউ গণভোট উপেক্ষা করে একই দিনে জাতীয় নির্বাচন এবং গণভোটের পাঁয়তারা করছেন। আমরা বলতে চাই, একই দিনে গণভোট যারা করতে চাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্য হলো জুলাই সনদকে অকার্যকর করা।
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে যে জুলাই সনদ এতে বিদ্যমান রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তন করে রাষ্ট্র সংস্কারের ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। একই দিনে গণভোট যারা চাচ্ছেন তারা জুলাই সনদ অকার্যকর করতে চান। এই অপরিণামদর্শী পথ থেকে ফিরে এসে আগামী নভেম্বরে গণদাবি অনুযায়ী গণভোট দিন। এর আগে রাষ্ট্রপতির আদেশে জুলাই সনদ আদেশ জারি করুন। তারপর জাতীয় নির্বাচন দিন।
