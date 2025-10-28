জোট হলেও নিজ দলের প্রতীকে নির্বাচন চায় জামায়াত

জোট হলেও নিজ দলের প্রতীকে নির্বাচন চায় জামায়াত
নির্বাচনি জোট করলেও প্রার্থীদের নিজ নিজ দলের প্রতীকেই নির্বাচনে অংশ নিতে হবে- এমন বিধানের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আনুষ্ঠানিক আপত্তি জানিয়েছে বিএনপি। তারা জাতীয় নির্বাচন-সংক্রান্ত আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) সংশ্লিষ্ট ধারা আগের মতো রাখার দাবি জানিয়েছে।
তবে বিএনপির এই আপত্তিকে অশনি সংকেত হিসেবে দেখছে জামায়াতে ইসলামী। আরপিও সংশোধনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে জোট হলেও নিজ দলের প্রতীকে নির্বাচন করার বিষয়ে একমত দলটি।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে বসে।
বৈঠক শেষে গোলাম পরওয়ার বলেন, আরপিও সম্প্রতি উপদেষ্টা পরিষদে যেটা সংশোধন হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটা বিধান হচ্ছে ইলেক্টোরাল প্রসেস। তারাও সুপারিশ করেছিল যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তার জন্য নির্ধারিত প্রতীকেই সে দলের প্রার্থীরা নির্বাচন করবেন। আমরা এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। কিন্তু তারা (বিএনপি) এর বিরুদ্ধে ইসিতে প্রস্তাব দিয়ে গেছে, যা খুবই দুঃখজনক।
তিনি বলেন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন বলেছে যে জোট হতে পারবে, কিন্তু প্রতীক হবে জোটবদ্ধ প্রত্যেক দলের। নির্ধারিত প্রতীকে তাদের ভোট করতে হবে। নিজ দলের প্রতীক বাদ দিয়ে অন্য কোনো দলের প্রতীকে ভোট করা যাবে না। এটা আমরা মেনে নিয়েছি। উপদেষ্টা পরিষদে এই সংশোধনটা অনুমোদন হয়েছে। এটা হওয়ার পরও আমরা দেখলাম একটি দলের পক্ষ থেকে এসে এটাকে আবার সংশোধন করার জন্য বলা হয়েছে, এ বিষয়ে আপত্তি জানানো হয়েছে। এটার মাধ্যমে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড লঙ্ঘন করা হয়েছে।
