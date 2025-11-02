প্রার্থীদের পক্ষে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হতে তারেক রহমানের আহ্বান
জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপির চূড়ান্ত হওয়া প্রার্থীদের বিজয়ী করতে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
রোববার (২ নভেম্বর) রাতে রাজধানীর গুলশানের এক হোটেলে বিএনপি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ আহ্বান জানান। এসময় প্রবাসে বিএনপি নেতাকর্মীদের প্রাথমিক সদস্যপদ নবায়ন ও নতুন সদস্যপদ দেওয়ার অংশ হিসেবে দলের ওয়েবসাইটে অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ের উদ্বোধন করেন তারেক রহমান।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘শিগগিরই পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন আসনে বিএনপি মনোনীত দলীয় প্রার্থীদের নাম আমরা জানিয়ে দেব। দল যাকে যে আসনে মনোনয়ন দেবে বা দেয়, তাকে বিজয়ী করে আনার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শক্তিতে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষ দয়া করে কাজ করবেন।’
‘মনে রাখবেন আপনাদের চারপাশে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গুপ্ত স্বৈরাচার কিন্তু ওত পেতে রয়েছে। সুতরাং নিজেদের মধ্যে রেশারেশি, বিবাদ, বিরোধ এমন পর্যায়ে নেওয়া ঠিক হবে না যাতে করে প্রতিপক্ষ আপনাদের মধ্যকার বিরোধের সুযোগ নিতে পারে,’ যোগ করেন তিনি।
ধানের শীষ জিতলে আপনি জিতবেন
তারেক রহমান বলেন, ‘প্রতি সংসদীয় আসনে বিএনপির একাধিক প্রার্থী যারা নিজ নিজ এলাকায় জনগণের সমর্থন পেতে গণসংযোগ করছেন; আপনারা সবাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত শহীদ জিয়ার অনুসারী, খালেদা জিয়ার সৈনিক, বিএনপির কর্মী, ধানের শীষের সমর্থক। মনে রাখবেন, ধানের শীষ জিতলে আপনি জিতেছেন বা জিতছেন বা জিতবেন। বিজয়ী হবে দেশ এবং গণতন্ত্র।
নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘স্বাধীনতার ঘোষকের প্রতি অমর্যাদা হয়, দেশ এবং জনগণের জন্য মাদার অব ডেমোক্রেসির অবদান প্রশ্নবিদ্ধ হয়, আপনারা এমন কোনো আচরণ দয়া করে করবেন না। সারাদেশে বিএনপির লাখো-কোটি সমর্থক বিব্রত হয়, আপনারা কেউ এমন কোনো আচরণ দয়া করে করবেন না। আপনারা জনগণের সঙ্গে থাকুন। জনগণকে সঙ্গে রাখুন। আপনাদের সামনে আমি সেই স্লোগানটি উচ্চারণ করতে চাই- ‘ভোট দিলে ধানের শীষে, দেশ গড়ব মিলে-মিশে।’
প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত প্রায়
তারেক রহমান জানান, অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত জানানোর পর নির্বাচন কমিশন যথাসময়ে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করবে। জনগণের বহুল প্রতীক্ষিত এ নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিকামী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি সম্ভাব্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করছে। এর অংশ হিসেবে ৩০০ সংসদীয় আসনে বিএনপি দলীয় প্রার্থী কিংবা সমর্থিত প্রার্থীদের মনোনয়ন চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত ধাপে রয়েছে।
তিনি বলেন, ‘জনসমর্থিত এবং জনপ্রিয় দল হওয়ার কারণে প্রতিটি নির্বাচনী আসনে বিএনপির একাধিক যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাশা করছেন, করাটাই স্বাভাবিক। একটি রাজনৈতিক দলের জন্য এটি অবশ্যই গৌরব এবং সম্মানের। দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনে বিএনপির একাধিক যোগ্য এবং জনপ্রিয় প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেককে নিশ্চয়ই মনোনয়ন দেওয়া সম্ভব নয়।’
শরিকদের বিএনপি সমর্থন দেবে
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যারা ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে আমাদের সঙ্গে রাজপথের সঙ্গী ছিলেন, এমন প্রার্থীকেও বিএনপি সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বাস্তবতার কারণে হয়তো কিছু সংসদীয় আসনে বিএনপি দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন বঞ্চিত হবেন। বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা- দেশ এবং জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে আপনারা এই বাস্তবতা মেনে নেবেন দয়া করে। দলের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য করবেন। আপনাদের আমি আবারও স্বাধীনতার ঘোষকের সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই- ‘ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়’।
বিএনপির বিজয় ঠেকাতে চক্রান্ত
তারেক রহমান বলেন, ‘শুধু বিএনপির বিজয় ঠেকাতে গিয়ে পতিত, পরাজিত ও পলাতক স্বৈরাচার দেশে ফাসিবাদ কায়েম করেছিল। দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে বিগত ১৫ বছরে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল। উদ্বেগ এবং আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশেও বর্তমানে বিএনপির বিজয় ঠাকাতে সংঘবদ্ধ অপপ্রচার এবং অপকৌশল দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী শক্তিতে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধ থাকেন তাহলে কোনো ষড়যন্ত্রই বিএনপিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। পতিত, পরাজিত ও পলাতক স্বৈরাচারের শাসন আমলে জনগণের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কোনোই আগ্রহ ছিল না। আর বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে জনমনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা বাড়ছে যে যথাসময়ে কি নির্বাচন হবে?’
সমঝোতার পথে বিএনপি
দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি শুরু থেকেই ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে একদিকে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতার পথ বেছে নিয়েছে। অপরদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকেও যতটুকু সম্ভব আমাদের অবস্থান থেকে আমরা সহযোগিতা করে আসছি। অথচ আমরা দেখছি, সমগ্র দেশবাসী দেখেছেন, প্রতিনিয়ত একের পর এক নিত্য-নতুন শর্ত জুড়ে দিয়ে গণতন্ত্র উত্তোরণের পথকে কেমন যেন সংকটাপূর্ণ করে তোলা হচ্ছে। এর পরিণতি সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।’
তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ‘কৌশল এবং অপকৌশলের মধ্যে আমরা পার্থক্য বুঝতে ব্যর্থ হলে কোনো অগণতান্ত্রিক কিংবা অপশক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত বিনা শর্তে আত্মসমর্থনের পথে হাঁটতে হয় কি না, বাংলাদেশে এই মুহূর্তে মাঠে থাকা সব গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোকে এমন বিপদের কথাও স্মরণ রাখার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ জানাই।’
প্রবাসী ভোট প্রক্রিয়া সহজ করা
তারেক রহমান বলেন, ‘প্রবাস থেকে এবারই প্রথমবারের মতো ভোট দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টির কারণে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াটি কারও কারও কাছে কিছুটা জটিল মনে হতে পারে। তবুও প্রবাসীদের ভোটের অধিকার প্রয়োগের সুযোগ চালু করার জন্য আমি নির্বাচন কমিশনকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং সাধুবাদ জানাই। জনগণের রায়ে ইনশআল্লাহ বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে ভবিষ্যতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াটি আরও কীভাবে সহজ করা সম্ভব হয় সে পদক্ষেপ আমরা অবশ্যই নেব।’
দেশে নারীদের নিরাপত্তা
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘একজন মায়ের সন্তান হিসেবে, একজন নারীর স্বামী হিসেবে, একজন কন্যাসন্তানের পিতা হিসেবে বলছি- দেশে এবং বিদেশে আমাদের জনসংখ্যা প্রায় অর্ধেক নারী। অথচ নারীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে রাষ্ট্র এবং সমাজের উদাসীনতা ইদানীং মনে হয় একটু প্রকট হয়ে উঠছে অথবা কোথায় জানি কী একটা সন্দেহ দোলা দিয়ে উঠছে। গতকালকের একটি পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে গত আগস্ট মাসে সারাদেশে ৯৩ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। সাতজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। আর এসময়ের মধ্যে ৮৯ জন নারী হত্যার শিকার হয়েছেন।’
‘নারী এবং শিশুদের জন্য নিরাপত্তাহীন সমাজ নিশ্চয়ই সভ্য সমাজ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। আমি শুধু বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল নয়, সচেতন নারী সমাজসহ সব মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই- আপনারা যার যার অবস্থান থেকে আমাদের কন্যা-মা-বোনদের সঙ্গে কথা বলুন, তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে এলাকাভিত্তি প্রস্তাব তৈরি করুন। নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে রাষ্ট্র অবশ্যই উদাসীন থাকতে পারে না। সরকার এবং প্রশাসনের অবশ্যই ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। পাশাপাশি একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে, দলের কর্মী হিসেবে আমাদেরও দায়িত্ব নারীদের জন্য নিরাপদ সমাজ গঠনে যেকোনো অবস্থান বা ভূমিকা রাখা। নারী এবং শিশুদের নিরাপত্তা রক্ষায় সামাজিক উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে,’ যোগ করেন তারেক রহমান।
সাইবার যুদ্ধে লড়াই
অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘আজকের সাইবার ওয়াল্ডের যুগে এ কথাটা আমি প্রথম থেকে বলছি, যুদ্ধটা এখন সাইবার ওয়ার। আপনি কয়টা বক্তৃতা করলেন, কয়টা জনসভা করলেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কতসংখ্যক মানুষের কাছে আপনি ডিজিটালি পৌঁছাতে পারলেন।’
বর্তমান যুগকে প্রযুক্তির যুগ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে এক্ষেত্রে আমরা কিছুটা পিছিয়ে আছি। আমি অনুরোধ করবো, আমাদের দলের সর্বক্ষেত্রের নেতাদের বলবো, আপনারা নিজেরা উদ্যোগ নেবেন যেন আইটি প্রজেক্টের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারি।’
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিএনপির কোষাধ্যক্ষ রশিদুজ্জামান মিল্লাত। দলের নির্বাহী কমিটির সদস্য আবদুস সাত্তার পাটোয়ারির সঞ্চালনায় এতে আরও বক্তব্য দেন স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, অধ্যাপক জাহিদ হোসেন, যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির, মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক মওদুদ হোসেন আলমগীর পাভেল, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান, তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সহ-সম্পাদক সাইফ আলী খান প্রমুখ।
কেএইচ/একিউএফ/জিকেএস