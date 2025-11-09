১১ নভেম্বর পল্টন মোড়ে যৌথ সমাবেশ করবে ৮ দল

১১ নভেম্বর পল্টন মোড়ে যৌথ সমাবেশ করবে ৮ দল
আগামী ১১ নভেম্বর রাজধানীর পল্টন মোড়ে যৌথ সমাবেশ করবে ৮ দল। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করবেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম (চরমোনাই)।
রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেলে যুগপৎ আন্দোলনের পূর্বঘোষিত সমাবেশ বাস্তবায়নে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশে মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা ইউনুস আহমাদ এ তথ্য জানান।
ইউনুস আহমদ বলেন, মঙ্গলবার রাজধানীর পল্টন মোড়ে বেলা ১১টায় ৮ দলের সমাবেশ শুরু হবে। এই সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, খেলাফত মজলিসের আমির অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল বাসিত আজাদ, নেজামে ইসলাম পার্টির আমির অধ্যক্ষ মাওলানা সরওয়ার কামাল আজিজি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমির মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির সভাপতি এডভোকেট আনোয়ারুল হক চাঁন এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির জনাব রাশেদ প্রধানসহ আটদলের শীর্ষ নেতারা।
তিনি আরও বলেন, গত ২৫ অক্টোবর আন্দোলনরত আটদলের শীর্ষ নেতারা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার ধারাবাহিকতায় ৬ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। সেখানে আমাদের দাবি ও তার যৌক্তিকতা তুলে ধরেছি। আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম, আমাদের দাবির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রধান উপদেষ্টা কোনো ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু আমাদের হতাশ হতে হয়েছে। তাই আমাদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি মাঠে প্রতিফলিত হবে ইনশা আল্লাহ।
এছাড়া আজ (রোববার) এক সভায় ১১ তারিখের যৌথ এই সমাবেশ সর্বাত্মকভাবে সফল ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার ঢাকাবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।
