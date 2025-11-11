ঢাবি ছাত্রদলের সেক্রেটারি
নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করলে লুকানোর গর্ত খুঁজে পাবেন না
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন বলেছেন, নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করে পতিত ফ্যাসিবাদকে ফিরিয়ে আনার বন্দোবস্ত করলে এবার লুকানোর জন্য কোনো গর্ত খুঁজে পাবেন না।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে এমন হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
আরও পড়ুন
গণভোট না হলে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন ২৯ সালে: আযাদ
যারা গণভোট নিয়ে টালবাহানা করছেন তারা পালাবেন কোথায়?
ফেসবুক পোস্টে নাহিদুজ্জামান শিপন লেখেন, ‘একাত্তরে স্বাধীনতার বিপক্ষে, ৮৬- তে স্বৈরাচারের পক্ষে, ৯৬- তে আওয়ামী লীগের পক্ষে, এক-এগারোতে সেনা সমর্থিত সরকারের পক্ষে, ১৪ সালের নির্বাচনের পর হাসিনাকে মেনে নিয়ে গর্তে- এরপর ২৪- এ গর্ত থেকে বের হয়ে ২৬- এর নির্বাচনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।’
এসময় তিনি আগামী নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে চাইলে লুকানোর জায়গা না পাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।
এমএইচএ/কেএসআর/এমএস