রংপুর-৬ আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেন মাসুম বিল্লাহ

রংপুর-৬ আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেন মাসুম বিল্লাহ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ) আসনে বাংলাদেশ জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন মাসুম বিল্লাহ। তিনি জাতীয় যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক ও রংপুর বিভাগীয় উপকমিটির সদস্য।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনয়ন সংগ্রহ করেন তিনি।
মাসুম বিল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। তিনি রংপুর অঞ্চলে এনসিপির সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার এবং তৃণমূল পর্যায়ে দলের অবস্থান সুদৃঢ় করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।
এ বিষয়ে মাসুম বিল্লাহ বলেন, পীরগঞ্জের মানুষের পাশে থাকা আমার দায়িত্ব ও ভালোবাসা। আমি চাই, রাজনীতি হোক সেবা ও উন্নয়নের হাতিয়ার। তরুণদের নেতৃত্বে আমরা পীরগঞ্জকে একটি ন্যায়ভিত্তিক, উন্নত ও সম্প্রীতির মডেল সমাজে রূপান্তরিত করবো।
