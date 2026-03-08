  2. রাজনীতি

জাতীয় নারীশক্তির আত্মপ্রকাশ, নেতৃত্বে মনিরা-মিতু-নুসরাত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৬ পিএম, ০৮ মার্চ ২০২৬
(বাঁ থেকে) মনিরা শারমিন, ডা. মাহমুদা আলম মিতু ও নুসরাত তাবাসসুম/ফাইল ছবি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ‘জাতীয় নারীশক্তি’।

রোববার (৮ মার্চ) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ঘোষণা করেন সংসদ সদস্য ও এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

জাতীয় নারীশক্তির আহ্বায়ক হিসেবে মনিরা শারমিন, সদস্যসচিব হিসেবে ডা. মাহমুদা আলম মিতু ও মুখ্য সংগঠক হিসেবে নুসরাত তাবাসসুমের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।

এনএস/একিউএফ

