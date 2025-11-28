  2. রাজনীতি

বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট থেকে পটিয়া আসন পাবে এলডিপি, দাবি এয়াকুবের

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:২৯ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট থেকে পটিয়া আসন পাবে এলডিপি, দাবি এয়াকুবের
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি এম এয়াকুব আলী পটিয়ায় কম্বল বিতরণকালে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন/ছবি: সংগৃহীত

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট থেকে চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনে শেষ পর্যন্ত এলডিপির প্রার্থী মনোনয়ন পাবেন বলে দাবি করেছেন দলটির চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি এম এয়াকুব আলী।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে পটিয়া উপজেলায় নিজ গ্রাম উত্তর হরিণখাইনে গরিব ও দুস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এয়াকুব আলী এ দাবি করেন। এরই মধ্যে এলডিপির পক্ষ থেকে যে তালিকা বিএনপির কাছে পাঠানো হয়েছে সেখানে পটিয়া আসনটি অন্যতম।

এয়াকুব আলী বলেন, ‘পটিয়া আসনে কোয়াটার ফাইনাল হয়েছে। ফাইনাল বাকি রয়েছে।’ তাই এলডিপির নেতাকর্মীদের বিচলিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘পটিয়া আসনে এলডিপির প্রার্থী হিসেবে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করবো।’

শীতার্তদের সহায়তার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘শীতের এই কঠিন সময়ে সমাজের অসহায় ভাইবোনদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমি সবসময় চেষ্টা করি যাতে সামর্থ্য অনুসারে সমাজের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করতে পারি। এ কম্বল বিতরণ ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে করার উদ্যোগ নেব।’

এসময় চার শতাধিক মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুসুমপুরা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শওকত আকবর, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা গণতান্ত্রিক যুবদলের সদস্যসচিব আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী, পটিয়া উপজেলা এলডিপির সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব আলী, পৌরসভা এলডিপির সভাপতি গাজী আমির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান, প্রচার সম্পাদক আবদুল কাদের, যুগ্ম সম্পাদক নাদের জামান, প্রচার সম্পাদক আবদুর রশিদ, গণতান্ত্রিক ছাত্রদল পটিয়া উপজেলার আহ্বায়ক শেখ জায়েদ মানিক, সদস্যসচিব সাজ্জাদ হোসেন, পৌরসভা গণতান্ত্রিক ছাত্রদলের আহ্বায়ক রাকিব চৌধুরী প্রমুখ।

এমডিআইএইচ/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।