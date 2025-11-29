দলীয় নেতাকর্মীদের হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ বিএনপির

দলীয় নেতাকর্মীদের হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ বিএনপির
রাজধানীর বসুন্ধরার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে হাসপাতালের ভেতরে ভিড় না করার অনুরোধ জানিয়েছে দলটি।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) গভীর রাতে বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, বেগম খালেদা জিয়া বর্তমানে এভারকেয়ার হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে আছেন। তার চিকিৎসা কার্যক্রমে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে, সেজন্য দলীয় নেতাকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের হাসপাতালে ভিড় না করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
শায়রুল কবির আরও জানান, দলের পক্ষ থেকে সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে যেন হাসপাতালের ভেতরে সমাগম এড়িয়ে চলেন এবং চিকিৎসকদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করেন।
তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আল্লাহর দরবারে আমরা সবাই দোয়া করি- চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসেন।
২৩ নভেম্বর রাত ৮টার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় খালেদা জিয়াকে। ২৭ নভেম্বর দুপুরে নিউমোনিয়ার সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কায় তাকে সিসিইউতে নেওয়া হয়। মেডিকেল বোর্ডের একজন সদস্য জানান, বয়সজনিত কারণে সুস্থ হতে সময় লাগছে। সিসিইউতে নেওয়ার পর বেশ কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। লন্ডন থেকে ডা. জুবাইদা রহমান এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস হাসপাতালের বিশেষজ্ঞরাও ভার্চুয়ালি বোর্ডের আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন।
প্রায় ৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, লিভার সিরোসিস, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস ও কিডনি জটিলতাসহ নানা রোগে ভুগছেন। গত ২৩ নভেম্বর শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এদিকে তার আশু সুস্থতা কামনায় শুক্রবার বাদ জুমা সারাদেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করেছে দলটি।
কেএইচ/এনএইচআর