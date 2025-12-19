তারেক রহমানের গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ভেন্যু পরিদর্শন
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে আগমন উপলক্ষে রাজধানীর খিলক্ষেতের ৩০০ ফিট এলাকায় নির্ধারিত গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ভেন্যু পরিদর্শন করেছেন দলটির জ্যেষ্ঠ নেতারা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে ৫টা ২০ মিনিট পর্যন্ত বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য ভেন্যু সরেজমিনে ঘুরে দেখেন।
পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ও সালাহউদ্দিন আহমেদ। এ ছাড়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সদস্য সচিব তানভীর আহমেদ রবিন, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব মোস্তফা জামান উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর ও আকতার হোসেন।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, তারেক রহমানের দেশে আগমনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সার্বিক প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এই ভেন্যু পরিদর্শন করা হয়।
বিএনপির সংশ্লিষ্ট নেতারা জানান, অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে।
কেএইচ/এসএইচএস/এএসএম