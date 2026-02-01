  2. রাজনীতি

ঢাকা-১৭ এ তারেক রহমানের পক্ষে কাজ করতে চান স্বতন্ত্র প্রার্থী এনায়েত

প্রকাশিত: ০১:৫২ এএম, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমান ও কাজী এনায়েত উল্লাহ

বিএনপি চেয়ারপারসন তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার নির্দেশে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর এবং দলটির পক্ষে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ঢাকা–১৭ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী এনায়েত উল্লাহ। ‘মোরগ’ প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন এনায়েত উল্লাহ।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) রাতে বিএনপির মিডিয়া সেল সূত্রে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন জানান, তারেক রহমানের সঙ্গে মাত্র দশ মিনিটের সাক্ষাৎ ও তার নির্দেশ পেলেই এনায়েত উল্লাহ নিজেকে সম্মানিত মনে করবেন এবং ধানের শীষের পক্ষে সক্রিয়ভাবে মাঠে নামবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি বড় ধরনের শোডাউনসহ নির্বাচনি কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন।

আতিকুর রহমান রুমনের ভাষ্য অনুযায়ী, এনায়েত উল্লাহ একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি। তিনি নিজ ব্যয়ে লোকজন খাটিয়ে নির্বাচনি কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা রাখেন। তার নিজস্ব পারিবারিক ভোটব্যাংক রয়েছে, যার সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার।

এনায়েত উল্লাহ গুলশানের সাবেক কমিশনার তরিকুল্লাহ শিকদারের ছোট ভাই। তিনি গুলশান থানার একজন পরিচিত নেতা ছিলেন। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

