গানম্যান নেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন নুর

গানম্যান নেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন নুর
ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সরকারের দেওয়া গানম্যান (নিরাপত্তারক্ষী) নেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে জানিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবনের সামনে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় তিনি এ কথা জানান।
২০১৯ সালের ২২ ডিসেম্বর ডাকসুর ভিপি নুরুল হক নুরসহ ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর ছাত্রলীগ ও মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের হামলার বিচার এবং জড়িতদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবিতে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।
নুরুল হক নুর বলেন, যে সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রকাশ্যে পোশাক পরিহিত অবস্থায় অফিসের সামনে মানুষকে পিটিয়ে মারে এবং সেই ঘটনার বিচার আজও হয়নি, সেই সরকারের দেওয়া গানম্যান দিয়ে নিরাপত্তা নেওয়ার প্রস্তাব আমরা প্রত্যাখ্যান করি। যতদিন পর্যন্ত ২৯ আগস্টের ঘটনার বিচার না হবে, ততদিন পর্যন্ত আমার কোনো গানম্যানের প্রয়োজন নেই। আমি গানম্যান নেবো না।
আরও পড়ুন
গানম্যান পেলেন নাহিদ-হাসনাত-সারজিস-জারা
তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ নির্বাচিত প্রতিনিধি হলো ডাকসু। এ ধরনের কর্মসূচি ডাকসু থেকেই হওয়া উচিত ছিল। দুঃখজনক হলেও সত্য, বহু বছর পর গঠিত এই ডাকসু আজও সর্বজনীন রূপ নিতে পারেনি। বরং এটি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রমোট ও প্রতিষ্ঠার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে মনে হয়।
ডাকসুর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমি ডাকসু ও আমার অনুজ নেতৃত্বকে অনুরোধ করবো, ডাকসুকে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শের প্ল্যাটফর্মে পরিণত করবেন না। এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করুন।
এদিকে, চব্বিশের জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব, সমন্বয়ক, সংসদ সদস্য প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর অংশ হিসেবে আন্দোলনের সম্মুখসারিতে থাকা কয়েকজনকে গানম্যান দেওয়ার পাশাপাশি আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ব্যক্তিগত অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন।
এফএআর/ইএ