বিএনপিকে ‘শ্রমিক ইশতেহার’ দিলো অ্যাডভোকেসি অ্যালায়েন্স

প্রকাশিত: ০৬:৪৮ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপিকে ১৫ সুপারিশমালা সম্বলিত ‘শ্রমিক ইশতেহার’ হস্তান্তর করেছে শ্রমিক অধিকার জাতীয় অ্যাডভোকেসি অ্যালায়েন্স।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় গুলশানে বিএনপির কার্যালয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কাছে এটি হস্তান্তর করেন অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম খান।

‘শ্রমিকের মর্যাদা, অধিকার ও সুরক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে শ্রমিক ইশতেহার’ শীর্ষক এই ইশতেহার পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে হস্তান্তর করবে সংগঠনটি।

১৫ সুপারিশমালা সম্বলিত এই ইশতেহার বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানায় অ্যাডভোকেসি অ্যালায়েন্স।

বিএনপি মহাসচিব শ্রমিক ইশতেহার প্রণয়নের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং এসব সুপারিশ পর্যালোচনাপূর্বক দলীয় নির্বাচনি ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে নেতৃবৃন্দকে আশ্বস্ত করেন। পাশাপাশি তিনি শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া এবং শ্রমিক সংগঠনসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

শ্রমিক ইশতেহার হস্তান্তরের সময় অ্যালায়েন্সের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক মেসবাহউদ্দীন আহমেদ (সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক জোট) এবং সদস্যসচিব সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ (নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস এবং প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন-২০২৪) উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া শ্রমিক দল সভাপতি আনোয়ার হোসাইন, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশের জাতীয় শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক বাদল খান, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এএএম ফয়েজ হোসেন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সাকিল আখতার চৌধুরী, বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শহিদুল্লাহ বাদল, বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এ আর চৌধুরী রিপন, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শামীম আরা, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব বুলবুল, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সদস্যসচিব ও সেফটি অ্যন্ড রাইটস সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক সেকেন্দার আলী মিনা, বিলসের পরিচালক কোহিনূর মাহমুদ এবং বিলসের অ্যাডভোকেসি বিভাগের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

