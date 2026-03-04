  2. লাইফস্টাইল

সেহরির টেবিলে থাকুক স্বাস্থ্যকর পেঁপে-গরুর মাংস

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৭ পিএম, ০৪ মার্চ ২০২৬
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

রোজায় সেহরি অনেকের জন্য দিনের প্রথম বড় খাবার। এমন সময়ে পুষ্টিকর, হালকা ও সহজে হজমযোগ্য পদ থাকাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাজা পেঁপে দিয়ে মাখানো গরুর মাংস ঠিক সেই ধরনের একটি রেসিপি, যা সেহরির টেবিলে স্বাস্থ্য, স্বাদ এবং নরমতা তিনই উপহার দেয়।

পেঁপের প্রাকৃতিক এনজাইম গরুর মাংসকে করে তোলে নরম ও রসালো, আর মাংসের প্রোটিন এবং পেঁপের ভিটামিন সেহরির সময় শরীরকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শক্তি জোগায়। এই রেসিপি শুধু সুস্বাদু নয়, স্বাস্থ্যকরও। যা রোজার জন্য একেবারেই উপযুক্ত। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • গরুর মাংস ১ কেজি
  • কাঁচা পেঁপে আধা কেজি
  • আদা-রসুন বাটা ২ চা চামচ
  • পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ
  • হলুদের গুঁড়ো ১ চা চামচ
  • মরিচের গুঁড়ো ২ চা চামচ
  • ধনিয়া গুঁড়ো ১ চা চামচ
  • জিরা গুঁড়ো ১ চা চামচ
  • তেল পরিমাণমতো
  • গরম মসলা ৩-৪টি

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই মাংস পরিষ্কার করে ধুয়ে সব মসলা দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিন। এবার একটি হাড়িতে অল্প তেল দিয়ে তাতে মাংস দিয়ে দিন। আর চুলার আঁচ অল্প রেখে ভালোভাবে কষিয়ে নিন। কষানো হয়ে গেলে পেঁপে দিয়ে দিন। এবার অল্প আঁচে ঢেকে সেদ্ধ করুন। মাঝে মধ্যে ঢাকনা খুলে নেড়ে দিন যেন মাংস লেগে না যায়। মাংস ও পেঁপে সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার পেঁপে-গরুর মাংস।

