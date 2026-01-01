  2. রাজনীতি

পদত্যাগ করলেন এনসিপির মিডিয়া সেলের সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
মুশফিক উস সালেহীন-ছবি সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম সদস্য সচিব ও মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন পদত্যাগ করেছেন।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় তিনি নিজেই এনসিপির মিডিয়া হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মুশফিক জানান, আমি আজ জাতীয় নাগরিক পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছি। বিকেলে আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠানো হয়েছে। এখন থেকে আমার কাছে এনসিপি সংক্রান্ত কোনো তথ্য বা আপডেট থাকবে না।

তিনি আরও জানান, পরবর্তীতে মিডিয়া সেলের দায়িত্ব কে নেবেন, তা দল ঘোষণা করবে। সে পর্যন্ত মিডিয়া সংক্রান্ত যোগাযোগের জন্য মিডিয়া সেলের সহ-সম্পাদক জয়নাল আবেদীন শিশির এবং সদস্য মাহবুব আলম এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

