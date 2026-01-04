খালেদা জিয়ার কবরে এক্স ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশনের শ্রদ্ধা

খালেদা জিয়ার কবরে এক্স ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশনের শ্রদ্ধা
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবরে শ্রদ্ধা জানিয়েছে এক্স ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশন।
রোববার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে জিয়া উদ্যানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীর উত্তম) সমাধি সৌধে অবস্থিত খালেদা জিয়ার কবরে দোয়া, ফাতেহা পাঠ ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।
শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে এক্স ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট (অব.) সাইফুল্লাহ খান সাইফসহ সংগঠনের অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
নানা শারীরিক জটিলতায় ভোগা খালেদা জিয়াকে গত ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ৩০ ডিসেম্বর ভোরে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া।
এরপর গত ৩১ ডিসম্বের লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে মানিক অ্যাভিনিউয়ে জানাজা সম্পন্ন হয় তার। জানাজা শেষে স্বামী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।
